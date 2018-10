Nouveau week-end d'adoption à la SPA samedi 6 et dimanche 7 octobre dans toute la France

Plus de 6 000 animaux en attente d'adoption © Radio France / Sandrine Oudin

Chouquette, Fraise, Bidouille, Cassis, Plume, Coyote, Réglisse, impossible de tous les citer ils sont plus de 6 000 !

6 000 animaux à qui il ne reste que cinq jours pour se refaire un look « au poil » et espérer ENFIN quitter leurs cages ou leur box.

Souvenez-vous, la SPA avait déjà tiré la sirène d’alarme cet été face à l’envolée des abandons de chiens et de chats. Or depuis les adoptions n’ont pas suffi à faire de la place.

Les refuges craquent

Depuis 2015, les abandons sont en augmentation de plus de 20% pour les chats, de plus de 6,5% pour les chiens. Et l'été 2018 a encore battu des records. Surtout en région parisienne.

Parallèlement les adoptions ont ralentu de 10% les six premiers mois de l’année 2018.

Bref, Chouquette, Fraise, Bidouille, Cassis, Plume, ou Scoubidou vous supplient de venir les chercher ce week-end et profitent au passage du micro pour pousser ce matin un vrai coup de « gueule" !

Ils ont choisi pour cela deux interprètes Claire et Marie-Laure. La première est directrice du refuge de Chamarande dans l’Essonne, la seconde de celui de Plaisir dans les Yvelines.

Non seulement on abandonne les animaux mais en plus… faut voir comment !

Pour connaitre les refuges près de chez vous: www.la-spa.fr