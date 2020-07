Toucher le chien pour s’occuper du maître. C’est le credo de l’association Gamelles pleines, créée à Caen en 2008. En offrant des croquettes, des soins ou une possibilité de famille d’accueil pour les compagnons à quatre pattes, les maraudeurs vont à la rencontre des sans-abris souvent les plus isolés.

Une maraude de l'association Gamelles pleines a lieu tous les mercredis soirs à Caen. © Radio France / Sandrine Oudin

L’association Gamelles pleines va au-devant des sans-abris souvent les plus isolés, ceux qui vivent à la rue avec leur chien. Ceux que les travailleurs sociaux ont le plus de mal à toucher. On ne les voit pas dans les centres d’hébergement puisque les animaux sont interdits. Résultat, ils se marginalisent.

Quoi de mieux pour "rentrer en contact" qu’une bonne gamelle de croquettes !

