Où en êtes-vous de vos "promis-juré-craché" du 1er janvier ? Sandrine Oudin a rencontré Nathalie Renard, coach en développement personnel et professionnel, pour vous aider à tenir, cette année, vos bonnes résolutions.

Nathalie Renard coach en développement personnel et professionnel © Radio France / Sandrine Oudin

Chaque début année, c'est la même ritournelle... A nous les bonnes résolutions !

Cette fois c'est décidé ! Je le jure... J'arrête les chips ! Je refais du vélo ! Je range mes placards ! Je ne me ronge plus les ongles ! Je me calme ! J'arrête de râler, de fumer, de trop travailler...

Sauf que, sauf que, sauf que.... qui tient réellement sur la longueur ? Personne (ou presque) !

46% des français sont même persuadés avant même de commencer qu'ils ne tiendront pas leurs résolutions !

Manque de volonté ? Pas du tout, expliquent les spécialistes du comportement qui proposent des ateliers pour nous livrer leurs "trucs et astuces" pour ne pas se rater !

Nathalie Renard, coach en développement personnel et professionnel à Paris fait partie des premières à les avoir institués. Elle en anime depuis une dizaine d'années. Petit cours en accéléré !

Aller plus loin

Si vous habitez la région parisienne et qu'un de ces ateliers vous intéresse, le prochain c'est le 10 janvier (inscriptions ici)

Et pour tous les autres, loin de Paris, Nathalie Renard est co-auteure d'un petit guide très précieux et très bien fait Tenir ses bonnes résolutions, le cahier d'exercices qui vous veut du bien aux éditions ESF.

Bon courage !