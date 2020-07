Un vide-grenier totalement gratuit, c'est possible ! La démarche écologique et solidaire des gratiferias, importée de Buenos Aires, gagne peu à peu les villes de France.

Huitième gratiferia à Yversay dans la Vienne, en décembre 2019.. © Radio France / Sandrine Oudin

Durant une gratiferia, on n'échange pas son grille-pain contre un chauffe-biberon. Pas de règles. Pas d'obligation. C'est du libre-service.

Une espèce de chassé-croisé entre des personnes qui déposent ce dont elles ne veulent plus et des personnes qui viennent se servir. Ça peut être les mêmes (on dépose-on prend) mais pas forcément.

Direction Yversay, un tout petit village de la Vienne qui organisait en décembre 2019 sa huitième "gratif".

Envie de tester ? Pour connaitre les gratiferias les plus proches de chez vous, rendez-vous sur les sites de brocantes et vide-greniers ou bien sur leur page dédiée.

Cette chronique est une rediffusion du 13 décembre 2019.