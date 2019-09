Nouvelle opération de Body Positif ce dimanche et cette fois les hommes s'y mettent !

The All Sizes Catwalk © Franck Trouvé

Souvenez-vous au printemps dernier, nous en avions parlé sur France Inter ...

Georgia Stein, une hôtesse de l'air de 32 ans devenue mannequin grande taille avait organisé un défilé pour le moins insolite sur le modèle de ce qui se fait régulièrement aux Etats-Unis.

Une quarantaine de femmes de toutes les tailles, de toutes les morphologies et de tous les âges avaient défilé en petite tenue devant la tour Eiffel à Paris pour dénoncer les diktats de la mode. Défilé baptisé The All Sizes Catwalk.

Nous aussi on veut venir !

Rebelote cet après-midi mais avec des hommes et à leur demande !

Parmi eux David Venkatapen, 44 ans, mannequin grande taille.

LA SUITE A ECOUTER

Filles ou garçons, si vous n'êtes pas loin et que vous souhaitez les rejoindre pour les encourager, rendez-vous à 16h00 cet après-midi place Stravinsky à Paris. C'est dans le quartier des Halles.