753 148 élèves de terminale inscrits au bac 2018 débutent ce matin, la boule au ventre, la traditionnelle épreuve de philo.

Dernières révisions pour les 753 148 candidats au bac © Radio France / sandrine oudin

Quand faut y aller… Faut y aller !

L’actu ce matin de Ornella, Tania et Simon. A l’heure où nous parlons, ils ont la boule au ventre et les mains moites…

Et oui, dans 2 heures, c’est le bac ! Et c’est la traditionnelle épreuve de philo qui comme toujours ouvre toujours le bal.

Comme plusieurs centaines de milliers d’élèves de terminale, 753 148 candidats pour être exact, Ornella, Tania et Simon n’espèrent qu’une chose évidemment, c’est de décrocher le précieux sésame.

Sauf que … Sauf que… Sauf que…

Une pensée pour la plus jeune candidate, qui a 11 ans et le plus âgé qui en a 76 !

Une pensée aussi pour les correcteurs : 4 millions de copies à éplucher !