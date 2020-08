Un "bar à toutous" a ouvert à Lille il y a près de quatre ans. Et ça cartonne !

Prenez un café et repartez avec... un chien ! © Getty / vgajic

Direction le vieux Lille. On pousse la porte de ce café totalement atypique et pour cause, ici votre voisin de table est souvent à ... quatre pattes !

Le "Waf", premier café pour chiens d'Europe...

Rien à voir avec la mode des bars à chats qui eux sont là pour nous, pour combler notre mal de tendresse ou de calinous.

Le Waf est un café « refuge » conçu avant tout pour les toutous ! L’idée est de sortir des chiens abandonnés du chenil pour les proposer à l’adoption. Sauf qu'ici, on ne les choisit pas à travers les barreaux d'une cage mais dans un cadre ultra cosy où il évoluent en totale liberté.

Le Waf a ouvert en 2016 et nous sommes allés voir si cette belle idée avait de l'avenir. Si au-delà du buzz qu’a provoqué son ouverture, les adoptions se faisaient réellement. Voici la réponse ...

Si vous habitez dans le coin, le Waf se trouve au 57 rue de la Barre à Lille. Mieux vaut réserver, l’endroit est victime de son succès il est souvent complet. Surtout le week-end.

