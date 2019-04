Elles avaient déjà fait parler d'elles en avril dernier. Elles récidivent.

The All Sizes Catwalk © Franck Trouvé

Elle s'appelle Georgia Stein, elle a 32 ans et elle espère convaincre un maximum de Françaises et de Français de la soutenir dans son combat en organisant ce dimanche un défilé pour le moins « insolite » au pied de la tour Eiffel.

Georgia va défiler en petite culotte et soutien-gorge avec une quarantaine d’autres femmes qui, toutes, ont le même point commun : un tour de hanches quelque peu... imposant !

Et alors ? Oui ! Nous sommes rondelettes !

Le but de Georgia Stein et de son mouvement The All Sizes Catwalk n’est pas de promouvoir le XXL mais de l’imposer - à égalité - avec le XXS dans les magazines, sur les affiches publicitaires ou et dans les défilés de mode.

Belle ne doit pas rimer avec poids plume et bonnet A !

"La Française fait du 42 en moyenne et on ne la voit jamais sur les podiums", explique l’hôtesse de l’air et mannequin grande taille depuis trois ans.

La jeune femme s’est inspirée des mouvements américains, britanniques ou italiens qui organisent régulièrement des happening pour dénoncer les diktats de la mode.

L’an passé déjà, le 1er avril, Georgia Stein avait défilé en petite tenue avec neuf autres mannequins grandes tailles dans six hauts lieux touristiques parisiens.

Aux dernières Fashion weeks à Paris, pas de changement (excepté à la marge) alors elle récidive avec cette fois non plus neuf mais quarante-deux mannequins de 22 à 44 ans, de 1m73 à 1m85, de confection 42 à 46 et de toutes les origines "parce que là-dessus aussi, il y a des progrès à faire", estime Georgia Stein.

Nous l'avons rencontrée.

LA SUITE A ECOUTER

Pour soutenir Georgia et ses jolies copines, rendez-vous le 28 avril au Trocadéro ou sur la page Facebook du mouvement The All Sizes Catwalk.