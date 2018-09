C'est reparti pour les Virades de l'espoir ce dimanche partout en France

Courir pour sauver des vies © Frédéric Gérard

L’appel ce matin d'une maman de 37 ans atteinte de mucoviscidose...

Sabrina nous invite à la rejoindre ce dimanche pour courir, marcher ou pédaler aux 34èmes Virades de l’espoir, le rendez-vous annuel de collecte de fonds pour la recherche contre cette maladie d'origine génétique. Pas d’excuses pas de « c’est trop loin », elles sont partout. Plus de 350 courses dans toute la France.

Selon Sabrina le grand public ne mesure pas l’enjeu des Virades pour les malades.

On connait celui du Téléthon ou du Sidaction. Mais les Virades ?

Qui connait leur importance ? On court ça d’accord mais pour pourquoi ? Lutter contre la mucoviscidose ? Ok sauf que c’est quoi exactement la mucoviscidose ?

Qui sait qu’il s’agit d’une maladie qui atteint les systèmes respiratoire et digestif au point d’avaler une vingtaine de médicaments par jour et de subir entre deux et six heures de soins quotidiens ?

Qui sait qu’elle est mortelle et qu’il faut de l’argent pour accélérer la recherche ?

Justement ces Virades de l’espoir c’est 50% du budget de l’association organisatrice Vaincre la mucoviscidose.

Maintenant que vous savez à quoi ça sert, venez dimanche donner votre souffle à ceux qui en manquent. C'est le crédo des Virades 2018 et l'espoir de Sabrina.

Pour connaitre les courses près de chez vous ou simplement faire un don : www.virades.org

Virades 2017 : 5,75 millions récoltés pour la recherche et l’accompagnement des patients et leurs familles (Au total plus de 100 millions d’euros depuis la première édition en 1985)

Plus de 7 500 patients recensés en France. Deux millions de porteurs sains du gène.