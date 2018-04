Julien a 40 ans, il est parisien, et samedi, il ira visiter l’expo « Discorde, fille de la nuit » au Palais de Tokyo à Paris. Et il ira dans le plus simple appareil.

Palais de Tokyo, détail de la façade. Paris. © AFP / Xavier Richer / Photononstop

C’est une première en France : jamais un musée n’a accepté d’ouvrir ses portes aux naturistes ! Et c’est pourtant bien que s’apprête à faire ce week-end ce temple parisien de l’art contemporain. Hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, familles avec enfants, les naturistes se rués sur les réservations ! Les places se sont « arrachées » dit le Palais de Tokyo pour cette visite « version Adam et Eve ».

Un créneau horaire spécial leur sera réservé avant l’ouverture aux "textiles". Pour Julien qui pratique le naturisme depuis l’âge de 15 ans c’est une vraie victoire.