Pour sa troisième édition et première fois en présentiel, je suis allé du 7 au 10 avril dernier au Bruxelles Podcast Festival pour vous faire découvrir le petit monde du podcast belge.

L'envers du décor d'un hôpital belge

Je commence directement par Battements, un petit coup de cœur du séjour. Battements est un podcast documentaire qui nous fait découvrir les portraits sonores de personnes travaillant au sein d’un même hôpital bruxellois. Chaque épisode nous fait découvrir une équipe différente, un service spécifique. La série brosse un tableau vivant de la famille de cet hôpital, on visite tous les étages et on y rencontre des personnalités touchantes derrière les uniformes.

Elles nous parlent de leurs métiers, de leurs visions pour leur avenir et aussi de leur place particulière au sein de la ville de Bruxelles.

Une très belle découverte avec de supers témoignages qui nous permet de jeter un regard un peu différent sur l’hôpital et les personnes qui le font tourner. Ça se passe en Belgique mais bien évidemment ça pourrait se passer chez nous.

Un succès flamand du podcast

“Waarom”, “Pourquoi” en flamand c’est l’un des podcast belge les plus marquant de ces dernières années et l’équipe de production a profité du festival pour proposer pour la première fois une performance live du podcast surtitrée en français.

Et on est bien contents parce que le synopsis de ce podcast est alléchant, Waarom nous plonge dans l’histoire de Bjorn et Tom, deux adolescents de 18 ans qui ont décidé de mettre fin à leurs jours ensemble en 1997. Bjorn meurt alors que Tom survit à cette tentative. Sa mort frappe très durement la famille et les amis de Bjorn, d’autant plus qu’ils n’avaient jamais entendu parler de ce Tom avant la tragédie.

Pourquoi ces deux garçons ont-ils tenté de se suicider ? Pourquoi personne n’avait jamais entendu parler de Tom ? Et pourquoi personne n’a cherché de réponses pendant 20 ans ? Un tas de mystères que la réalisatrice Eva Moeraert, amie de Bjorn, démêle après 22 ans en 5 épisodes de 30 minutes.

Après cette super performance, on espère que le podcast sera proposé intégralement en français, en attendant nos auditeurs et autrices néerlandophones peuvent se précipiter sur toutes les bonnes plateformes.

Le retour d'un mystérieux auteur

Vous vous souvenez de Mehdi Bayad ? Mais si souvenez vous c’est un auteur et réalisateur de fictions sonores énigmatiques. En 2020, il lançait Lumière Noire, l’histoire d’un type qui fait une émission de radio clandestine dans un futur proche dans sa chambre à Bruxelles.

Là rebelote, Medhi nous replonge dans un univers déroutant et au passage il en profite aussi pour faire passer ses opinions sur les podcasteurs… “Rouge Vif”, c’est donc la nouvelle fiction de Mehdi Bayad, on y retrouve le mélange caractéristique entre réalité et fiction qui fait la marque de fabrique de l’auteur.

Dans cette histoire on suit donc l’enregistrement d’un podcast entre un animateur et son invité, un auteur de science fiction. Bien évidemment tout ne se passe pas comme prévu et des choses très bizarres commencent à arriver à nos deux personnages.

On retrouve les ingrédients qui ont fait de Mehdi Bayad une référence de la fiction indépendante ces deux dernières années : un thriller en plan-séquence d’une heure en huis clos dont les deux rôles sont interprétés par l'auteur. Un peu mégalo vous me direz mais ça marche super bien et au bout d’un moment on ne sait on ne sait vraiment plus faire la distinction entre la réalité et la fiction.

En plus de ça, Rouge Vif en profite pour nous offrir une belle réflexion sur le média podcast et les nouvelles possibilités narratives qu’il offre aux auteurs et autrices.

Et pour terminer je remercie Morgane, Camille et Ruby les supers programmatrices du Brussels Podcast Festival.

