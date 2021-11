Cette semaine, Thomas Biasci alias Cosmoflash notre spécialiste des podcasts internationaux s'intéresse, tel Fabrice Drouelle, aux crimes les plus sordides et aux podcasts qui les racontent.

Une scène de crime © Getty

True quoi ?

Tout simplement, des podcasts narratifs d’enquêtes sur des faits divers connus ou inconnus, c'est la catégorie reine du podcast.

Les plus grands succès américains comme Serial, Dr Death ou Crime Junkie amassent des centaines de millions de téléchargements à travers le monde et c’est un peu à eux que l’on doit le retour à la mode des podcasts au milieu des années 2010.

Ces formats ont entériné un renouveau dans la façon dont les affaires criminelles sont racontées avec notamment une emphase sur la psychologie des personnages et une réflexion sur la place de l’enquêteur dans l’histoire.

Le genre a depuis beaucoup évolué et n’englobe plus seulement les affaires criminelles pures et dures et beaucoup de podcasteurs se sont appropriés ces codes pour raconter des histoires très diverses.

Dans cet esprit je vous ai sélectionné 5 podcasts “true crime” récents et très différents les uns des autres, comme ça il y en aura pour tous les goûts.

1. Believe Her

On commence avec “Believe Her” ou “Croyez La”, l’histoire de Nikki Addimando une jeune maman qui a tué par balle son compagnon en septembre 2017 et qui a été condamnée à dix-neuf ans de prison.

Grâce à un accès rare aux enregistrements de la police, au procès, à des conversations avec la protagoniste principale et à des témoignages inédits, la journaliste Justine van der Leun expose en détail le meurtre, les preuves et les conséquences de l’affaire.

Au fil des six épisodes, les auditeurs vont pouvoir assembler les différentes pièces d'un puzzle très troublant. Une chose est claire : entre la perception de l’affaire et sa réalité, il y a un fossé que le podcast comble admirablement.

Mais surtout en creux, Believe Her nous raconte comment la société et la justice traitent encore très mal les affaires de violence domestique.

► Ecoutez tous les épisodes de "Believe Her"

2. The Syndicate

Si vous voulez écouter quelque chose de plus léger, certains de ces formats s’apparentent aujourd'hui plus à des blockbuster, c’est le cas “The Syndicate” ou “Le Syndicat” en français qui pour le coup n’a rien à envier à James Bond (un James Bond qui aurait fumé quelques pétards cela dit).

De l'argent enterré, des taupes du FBI, des rivalités fraternelles, un saut en parachute, des courses poursuite et un laboratoire de haschisch qui explose, c’est tout le programme de ce podcast qui retrace l’histoire d’un groupe d'étudiants à l’origine de l'un des trafics de cannabis les plus longs et les plus lucratifs de l'histoire des États-Unis.

Une affaire qui s’effondrera totalement après la volte-face d’une des mules et qui révèlera comment le marché noir du cannabis prospère encore très bien même à l'ère de la légalisation.

► Ecoutez tous les épisodes de "The Syndicate"

3. Bad Women: The Ripper Retold

Dans cette série en 15 épisodes, l'historienne Hallie Rubenhold prend le parti de raconter l’histoire des victimes de Jack l’Eventreur et comment elles se sont retrouvées sur le chemin du tueur en série le plus connu de tous les temps. Un podcast qui bouleverse complètement l'histoire de l'Éventreur qui nous a été racontée jusqu'à présent.

En choisissant ce point de vue, l’historienne nous éclaire sur le traitement épouvantable auquel étaient confrontées les femmes dans les années 1880 et nous donne à entendre une nouvelle facette de l’histoire.

► Ecoutez tous les épisodes de "Bad Women: The Ripper Retold"

4. Over My Dead Body

Une anthologie qui se concentre sur ce mystérieux policier de Fox Lake, une petite ville de l’Illinois, retrouvé abattu dans un marais à l'été 2015 et qui deviendra un martyr dans les médias nationaux comme Fox News, jusqu'à ce qu'un enquêteur acharné découvre son passé bizarre et sombre.

C’est l’une des nouvelles séries stars du studio Wondery, spécialisé dans les true crimes, notamment connu pour Dr Death ou Dr LaMort, un succès planétaire, adapté en série télévisée et traduit en 7 langues.

► Ecoutez tous les épisodes de "Over My Dead Body"

5. Queen of the Con

Pour terminer ce top 5, on part en Irlande pour découvrir la vie de Mair Smyth, une supposée héritière entrée dans la vie de Jonathan Walton (le producteur du podcast) en lui promettant une amitié sans faille.

Une héritière certes mais qui a toujours des problèmes d’argent et après avoir essayé de l’aider à se sortir d'une "embrouille" juridique, Johnathan apprend accidentellement la vérité sur la femme qui est devenue sa meilleure amie : c'est en fait une arnaqueuse internationale.

“La reine des arnaqueuses” ou “Queen of the con” en anglais c’est un peu un podcast typique de ce genre : le narrateur est directement impliqué dans l’histoire et mène son enquête avec nous sur un personnage mystérieux aux multiples facettes, toutes plus sombres les unes que les autres.

► Ecoutez tous les épisodes de "Queen of the Con"