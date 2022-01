Chaque semaine, Thomas Biasci sélectionne un podcast international. Cette semaine, il nous présente un autre podcast de Michael Hobbes qui analyse et critique le monde de la santé et du bien-être.

Un podcast pour déconstruire tout ce que nous croyons savoir sur notre santé, le bien-être et la nutrition / Photo by Dan Gold on Unsplash

La phase de maintenance ou phase d’entretien en bon français, c’est un podcast bi-hebdomadaire d'Aubrey Gordon et Michael Hobbes, qu’on avait déjà entendu dans le podcast You’re Wrong About.

Maintenance Phase reprend un peu cette formule mais cette fois-ci au lieu de déconstruire l’histoire on déconstruit et on analyse le monde de la santé et du bien être, ses tendances parfois suspectes et les clichés que l’on entretient sur le sujet.

Un cours de méthode scientifique

Dans l'un des derniers épisodes, le duo aborde l’épidémie de manque de sommeil qui s’est généralisée dans nos sociétés à travers le prisme du succès fulgurant du livre "Pourquoi nous dormons ?" de Matthew Walker.

L’ouvrage est l’un des gros best-seller de l’année 2017 dans le monde anglo-saxon. Mais il y a juste un problème : une grande partie du livre n'est pas vraie.

Aubrey Gordon passe en revue les revendications de l’auteur sur les troubles causés par le manque de sommeil : schizophrénie, troubles de l’attention sévères et même autisme seraient tous des causes directes d’un manque de sommeil. Le livre fait énormément de raccourcis, fait passer des théories pour des vérités et trafique même des graphiques pour étayer ses arguments. Bref, le podcast éparpille façon puzzle un succès de librairie et nous fait un cours de méthode scientifique au passage.

Une revue des arnaques dans le monde de la santé

Nos deux compères jettent aussi un œil (ou une oreille) à l’histoire des arnaques dans le domaine de la santé en se demandant ce qu’est réellement l’huile de serpent et à quoi ça sert. En anglais, l’expression snake oil pourrait se traduire par "poudre de perlimpinpin", soit un remède prétendument miraculeux mais totalement inefficace.

Aubrey Gordon nous raconte l’histoire de PT Barnum, célèbre charlatan américain devenu riche grâce à spectacles de médecine pendant lesquels il vantait les mérites d’un remède complètement bidon pour la repousse de cheveux : la graisse d’ours.

La grosse différence avec les huiles, jus et crème miracles que les influenceurs nous vendent aujourd’hui c’est qu’au moins les charlatans de l’époque savaient qu’ils vendaient n’importe quoi.

L'huile de serpent est donc un vrai remède qui marche vraiment. Et pour la petite explication : l'utilisation d'huile de serpent aux États-Unis proviendrait des ouvriers d’origine chinoise qui travaillaient sur la construction des chemins de fer au milieu du XIXe siècle et qui effectuent de longues journées de travail physique. L'huile de serpent contient une forte concentration en oméga-3 qui réduit la fatigue entre autres effets.

Une production fièrement indépendante

Depuis son lancement en octobre 2020, Maintenance Phase s'est rapidement taillé une place importante dans le cœur du public grâce à son analyse intelligente et réfléchie du monde de la santé et l’alchimie très agréable entre les deux incarnations.

Les réseaux sociaux nous bombardent à longueur de journée d’injonction à être comme-ci ou comme-ça, à manger ça plutôt que ceci et dans ce contexte ça fait du bien d’écouter une conversation recherchée sur tous ces sujets.

Enfin ce qui rend Maintenance Phase encore plus intéressant, c'est qu'il s'agit d'une production entièrement indépendante, ce qui montre que, même si le monde des podcasts se consolide autour d'une poignée d'acteurs majeurs, il y a encore suffisamment de place pour que les créateurs indépendants se taillent un espace d’expression original.

► Ecoutez tous les épisodes de "Maintenance Phase"