Chaque semaine Thomas Biasci sélectionne un podcast international. Cette semaine, il se rend dans les rues de Los Angeles avec les comédiens Andrew et Cole pour nous parler de “Podcast But Outside” ; soit un podcast... mais dehors.

Andrew Michaan, Cole Hersch et Jon Hamm lors du 100 ème épisode de "Podcast But Outside" © Podcast But Outside

Une recette efficace pour créer le malaise

L'idée est très simple : Andrew et Cole, deux comédiens de Los Angeles, posent leur table d’enregistrement dans la rue, dans un parc, devant un fast food, dans un mariage, à la sortie d’une boite de nuit et ils tentent d’inviter les passants dans leur émission en les rémunérant à hauteur d’un dollar.

Une formule élémentaire mais géniale car elle donne lieu à tout un tas de situations, des plus drôles aux plus gênantes.

D'autant plus que les deux comédiens font tout pour se mettre en difficulté comme dans un épisode où ils décident d’inviter leurs dates Tinder qu’ils n’ont bien évidemment encore jamais rencontrés…

La mise en difficulté de nos deux podcasteurs va même beaucoup plus loin lorsqu’ils décident de se poster à la sortie d’une boîte de nuit du centre de Los Angeles et se font complètement pirater leur enregistrement par un groupe de fêtards en état d’ébriété.

Un podcast avec un univers propre

Malgré ces moments un peu chaotiques, les deux producteurs ont réussi à construire un univers dans leur émission. Comme beaucoup de podcasts d’humour, il y a un “lore”, c'est-à-dire une série de références et de blagues qui s’installent au fil des épisodes.

L'une des plus récurrentes de l'émission c’est que Cole et Andrew espèrent de tout cœur que Jon Hamm, l’acteur principal de Mad Men passera par hasard à leur table et acceptera de s'asseoir pour discuter ; chose faite dans le centième épisode du podcast !

Enfin, et c’est important de le préciser, le podcast est filmé et même si vous ne manquerez rien du contenu si vous écoutez uniquement la version audio, on bénéficie vraiment du contexte visuel et surtout du montage comique subtil de la version vidéo.

On y voit les choses amusantes que les gens font en arrière-plan et que le monteur met en évidence de manière assez rigolote ; un exemple notable dans l'épisode 10, lorsqu'un homme de l'autre côté de la rue tourne en rond 59 fois sur lui-même...