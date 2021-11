Chaque semaine, Thomas Biasci sélectionne un podcast international. Cette semaine, il nous présente l'un des podcasts les plus écoutés au monde.

iHeartRadio, le studio à l'origine de Stuff You Should Know © Getty

On pourrait traduire le titre par “Toutes ces choses que vous devriez savoir”. Publié par iHeartRadio, l’un des plus gros diffuseurs de podcasts aux États-Unis, Stuff You Should Know est produit par Josh Clark et Chuck Bryant depuis 2008.

L'un des podcasts les plus écoutés au monde, il se classe régulièrement dans le Top 10 d'Apple Podcasts avec une moyenne d’environ 30 millions de téléchargements par mois.

En 2019, c’est même le premier podcast à passer la barre des 1 milliards de téléchargements.

Une discussion tranquille entre copains

Si vous avez toujours voulu en savoir plus sur le champagne, le satanisme, le soulèvement de Stonewall, la théorie du chaos, le LSD, les tempêtes El Niño et Rosa Parks, ne cherchez plus Josh et Chuck s'occupent de vous.

La format est très simple : les deux animateurs discutent tranquillement et se partagent des anecdotes autour d’un sujet ou d’une question très précise. Et ce qui est très réussi c’est que chaque épisode aborde son sujet avec le même niveau de sérieux et de rigueur que ce soit un sujet un peu bête ou super important.

Par exemple, dans le dernier épisode sur les hot dogs, Josh et Chuck expliquent de manière très rationnelle ce qu’est un hot dog pour essayer d’en faire une définition bien limitée.

Ça parait un peu bizarre comme ça mais ensuite les deux animateurs élaborent de plus en plus sur la question du hot dog en se demandant qui l’a inventé, combien on en consomme par an et si finalement cela peut-être vraiment considéré comme un sandwich.

Tout savoir sur la lucha libre ?

Un autre exemple : est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à la lutte mexicaine, la lucha libre ? Et bien Stuff You Should Know vous expliquait déjà tout dans cet épisode de 2012.

Tout y passe : l’importance de la place du masque, comment faire un saut de la corde supérieure, comment se déroule un match... bref à la fin de l’épisode on sait à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur la lutte mexicaine pour briller en société.

Avec plus de 1800 épisodes à son actif, Stuff You Should Know a en quelque sorte élevé au rang d’art la fabrication d’émissions autour de sujets qui n’ont pas l’air très intéressant mais que l'on ne peut pas s'empêcher d'écouter parce que la curiosité des animateurs est contagieuse.

En interview, les deux animateurs expliquent que si l'émission a connu un tel succès c’est qu'ils ne sont absolument pas des experts dans la myriade de sujets qu'ils explorent, mais se placent plutôt comme des gens rigoureux et très curieux.

Et ça parait dingue vu de la radio, mais quasiment rien n’est écrit, rien n’est répété, leur conversation est brute de décoffrage et les deux comparses ne se donnent aucune limite dans le temps à chaque enregistrement.

Finalement c’est ça qui nous fait revenir à chaque fois : l’impression qu’on va passer un bon moment avec deux copains et apprendre plein de choses.

