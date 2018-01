Chaque semaine, Thomas Chauvineau nous emmene voir autrement un lieu qui a inspiré un artiste. Nous partons à Narbonne avec Charles Trenet.

Charles Trenet en 1952 © Getty / Mondadori Portfolio

Charles Trenet est né à Narbonne, en 1913. Mais plus qu’une ville natale, il considérait que Narbonne était son amie… Et d’ailleurs, il l’a chantée. Trenet écrit cette chanson en 1961. Il approche des 50 ans et il continue d’écrire sur son enfance… L’enfance, c’est pour lui une source inépuisable d’inspiration. Quant il était petit à Narbonne, il se promenait dans les rues, c’est son terrain de jeu. il s’arrêtait pour dessiner, pour écrire aussi… sa mère l’a raconté plus tard… elle dit je la cite,

Le public ne se doute pas que nombre des poèmes écrits adolescent et enfant sont devenus des chansons très connues

Par exemple, à Narbonne, il y a des halles, plutôt moderne, avec des rivets métalliques… Dans ce marché couvert, il regarde les commerçants, il a quoi 6 / 7 ans… 50 ans après, il enregistre une chanson qui s’appelle l’épicière, il la traite l'épiciere de sorcière comme il le faisait peut etre quand il était enfant.

Sa maison d’enfance fait partie du patrimoine de la ville

Comme ces halles dont on vient de parler ou la cathédrale saint Just saint pasteur… et elle se visite…. Il y vit de 2 à 7 ans puis il y revient très souvent ; cette maison « si jolies avec ses volets verts, des souvenirs au fond de chaque tiroir, des parfums dans les placards »… En 1935, sa mère veut vendre la maison. Et Charles Trenet qui a 22 ans écrit une chanson pour que sa mère ne vende pas cette maison…

Et puis, pas loin de Narbonne, il y a la mer…

Et pour y arriver on traverse un paysage extra ordinaire. Comme le jardin, Avec des étangs, qui reflètent la lumière un peu comme des miroirs, des vignes, que les romains ont plantées… et puis des plages de sable fin…

En vieillissant, Trenet s’installent à Gruissan… Gruissan vous connaissez sûrement, c’est là qu’a été tourné en partie le film 37,2 le matin. Vous vous souvenez, de la tension érotique entre Jean Hugues Anglade et Béatrice Dalle… Film de Beinex adapté du livre de Philippe Djian. Trenet vit là lui aussi. Dans un chalet sur piloti Face cette mer, qu’il a chantée, celle qui lui a inspiré cette chanson devenue inoubliable…

