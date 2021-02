Boudé par la critique, trahi par ses producteurs, renié par son propre père.... Mais culte malgré tout !

Son 1 – Souvenirs

Certains auditeurs me confient leurs souvenirs de cinéma et aujourd’hui c’est…

Son 2 – Gauthier

Depuis que j’ai réclamé des « nudes », plus aucun témoignage d’auditrices. Gauthier nous parle de…

Son 3 – Dune

Que ses producteurs imaginaient comme un « Star Wars pour adultes »

Son 4 – Film

Car Frank Herbert, auteur visionnaire du Cycle de Dune s’est inspiré du latin, de l’arabe comme de l’hébreu pour créer l’univers d’Arrakis, planète aussi connue sous le nom de « Dune ».

Son 5 – Défauts

Kyle MacLachlan dans son premier rôle au cinéma comme l’inattendu Sting, mais sans guitare

Son 6 – Toto

Alors que ça n’a rien à voir… Toto, c’est Africa…

Son 7 - Africa

« It’s gonna take a lot to drag me away from you

There’s nothing that a hundred men or more could ever do »

Alors que Michel, c’est Africa… Dieu

Son 8 – Afrique Adieu

« Afrique Adieu, belle Africa

Où vont les eaux bleues du Tanganyika ? »

Alors j’en profite pour dire que si Michel est super fort en chanson, il est nul en géo. Elles ne vont nulle part les eaux bleues du Tanganyika, c’est un putain de lac !

Quittons les dunes d’Afrique pour revenir à Dune

Son 9 – Petite amie

Rassure-moi, tu n’habitais pas dans le nord car à l’époque ma sœur sortait avec un Gauthier ?

Son 10 – Soutien-gorge

J’espère que ce n’est pas toi Gauthier ! Mais c’est vrai que quand on connaît pas, les attaches de sous-tifs, c’est l’enfer

Son 11 – Victoire

T’aurais dû rester concentré sur le film parce ce n’est pas une victoire. Les Arkonnen se font bien défonce après

Son 12 – Territoire

OK… et évidemment, tu voulais qu’on chevauche ton ver des sables géant, ton Shai Hulud !

Son 13 – Bonne soirée

Et tu n’es pas le seul. Les 4 heures de ce film furent remontées en 2. Lynch le renia et le public le bouda. Sauf en France où il attira 2 300 000 pervers dans ton genre. Le réalisateur de Blade Runner 2049 vient d’en tourner un remake

Son 14 – Villeneuve

J’ai la décence de ne pas te demander si elle porte déjà des soutien-gorge. Allez, vive les nichons et…

Son 15 – Vive le cinéma

Vive le cinéma