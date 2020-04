Confiné avec mes deux guignols, je leur propose chaque soir la Séance de Thomas Croisière et hier, c’était...

Et cela m’a confirmé qu’inscrire mon fils en initiation à l’anglais était une mauvaise idée car désormais, dès qu’il le peut, il fait son malin...

Gaston : Ca parle d’un cristal, mais qui n’est pas noir donc le titre… il n’est pas noir, il est violet

Alors OK, appelons le : « violette » cristal.

Oh, eh ça va ! Je sais très bien que violet en anglais c’est purple - Merci Prince !

Alors ça parle de quoi ce putain de « purple cristal » ?

Vous avez remarqué ? Après 3 semaines de confinement, je suis beaucoup moins patient.

Alfred : En gros, ça parle d’une tribu qui s’est faite massacrer, il y avait deux survivants, mais il croit qu’il est le seul survivant. Il s’est fait adopter par une tribu. Une autre tribu veut défoncer tout et veut devenir les maîtres du monde, mais on envoie le seul survivant de la tribu qui s’est faite massacrer chercher un bout du cristal pour réparer le gros cristal pour éviter l’Apocalypse

Alors nous on se plaint, mais sachez que dans le monde de Thra c’est aussi la cata pour les Gelflings et les Mystiques. Alors, le petit Jen a intérêt à arrêter de se tripoter la flute s’il veut sauver le monde.

Vous l’aurez compris, nous sommes dans un pur récit de « fantasy », ces mondes de l’imaginaire, qui firent dans les années 80, le bonheur de geeks comme moi.

Grâce aux râteaux d’Elsa, Carole et Barbara, j’ai eu tout le temps de découvrir l’épée maudite d’Elric le Melnibonéen chez Moorcock, constater Le Grand Pouvoir du Chninkel de van Hamme et Rosinski et parcourir la Terre du Milieu avec... mon précieux à MOI !

Et si ma progéniture apprécie la précieuse épopée, ils ont un problème particulier avec Dark Crystal.

Alfred : Alors moi je trouve comme Gaston que les personnages sont très moches. J’ai trouvé que le prénom « Jen », ça lui allait bien parce que ça me « gênait » de le voir, ça cachait un peu l’image et j’avais lui gribouiller un peu la tête comme ça on voyait plus sa mocheté

Oui, mon fils fait des jeux de mots pourris car la pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre. Et mes enfants ont trouvé tous les personnages de Dark Crystal moches, n’en déplaise au légendaire illustrateur Brian Froud car nous avons oublié de préciser que Dark Crystal est le premier film en prise de vue réelle sans aucun acteur.

Gaston : En fait, ce film est fait avec des marionnettes et c’est celui qui fait « Le Muppet Show » qui fait ça. Vous remarquerez quand même, ça se voit que c’est des marionnettes.

Ca se voit et tant mieux car si je croisais demain un Skekses, je ne ferais pas mon malin. Remarquez, aujourd’hui quand je croise quelqu’un, je ne fais plus mon malin de peur qu’il me saute à la gorge en me hurlant : Tu vas tuer ma famille, assassin !

Mais revenons dans un monde plus enchanteur que le notre... les créateurs de Dark Crystal, vous les connaissez, il y a d’abord Jim Henson, le créateur du Muppet Show et de Fraggle Rock !

Ces programmes qui firent la joie de vos week-ends quand il y avait encore des week-ends.

Jim investit toute sa fortune dans ce titanesque projet et s’accompagna de son plus fidèle collaborateur Frank Oz. Vous connaissez Frank Oz ? Si ! Et vous connaissez même sa voix

Maître Yoda, c’est lui... Alors n’oubliez jamais que :

La peur est le chemin vers le côté obscur,

La peur mène à la colère,

La colère mène à la haine

Et la haine mène à la souffrance.

Alors vive la fantasy et... Vive le cinéma !