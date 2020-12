Confinés comme vous et moi, quelques auditeurs m’ont partagé leurs souvenirs de cinéma…

Alors vous tombez bien Carole parce que vous avez annulé mon train et j’ai dû changer mon billet. J’en ai pour 2€50 de plus alors que je n’y suis pour rien. Est-ce que vous trouvez ça normal ?

Son 3 – Souvenirs Marquants

OK, je vois le genre, vous préférez esquiver le sujet. Pour une fois que j’arrivais à joindre autre chose qu’un serveur vocal !

Son 4 – Décembre 1982

Houlala, excellent cru pour les enfants : Brisby et le secret de Nimh, Annie, La boum 2, Tron, Y a-t-il enfin un pilote dans l’avion...

Et puis en novembre sortait Plus beau que moi tu meurs du regretté Philippe Clair. Qu’il repose en paix et en pets.

1982, c’est aussi l’année du dernier film de Louis de Funès : Le gendarme et les gendarmettes, ou encore Bebel dans L’as des as, c’est aussi Mad Max, Blade Runner sans oublier Mon curé chez les nudistes avec Paul Preboist

Son 5 – E.T

Alors pour info Carole, E.T – comprenez Extra-Terrestre - ne s’est pas posé à Epernay dans la Marne, mais en Californie. Lol !

Son 6 – Tron

Tout de suite les clichés sur les hommes. C’est tellement monde d’avant. Sachez d’ailleurs que si E.T est inspiré de l’ami imaginaire que Spielberg s’était créé au moment du divorce de ses parents dans les années 60, son scénario a été écrit par une femme, Melissa Mathison, et produit par une autre : Kathleen Kennedy.

Son 7 – Mal vieilli

Si vous avez des choses à régler avec votre frère Carole, ce n’est clairement pas l’endroit. Moi, j’aime beaucoup Tron et il n’a pas plus vieilli que vous et moi. Revenons à E.T !

Son 8 – Irradié

Ce doigt incandescent dans lequel certains déséquilibrés et Alex Vizorek imaginent un phallus là où l’inspiration est clairement La Création d’Adam de Michel-Ange

Son 9 – Emmerveillement

Cette iconique scène de bicross volant, transcendée par la musique de John Williams, devint ensuite le logo d’Amblin, société de production que Spielberg put créer grâce au succès d’E.T qui 11 ans durant fut le plus gros succès de l’histoire du cinéma avant d’être détrôné en 1993 par Jurassic Park de… ben Steven Spielberg encore. Le gars est fort.

Son 10 – Graine

Citons tout de même Jacques Lourcelles qui dans son Dictionnaire du cinéma écrit : « Spielberg est en passe de devenir maître de la mièvrerie, de l’angélisme et de la bonne conscience » - les haters ne sont pas l’apanage du XXIème siècle

Son 11 – Merci

Merci à vous Carole et merci d’avoir fait vôtre cette citation de Cocteau : Le cinéma c’est l’écriture moderne dont l’encre est la lumière.

Téléphone maison et…

Son 12 – Vive le cinéma

Vive le cinéma !