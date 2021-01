Reconfiné avec mes 2 stars de téléréalité, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière et hier c’était…

Avec une vedette qu’on connait bien : Jim Carrey

Son 3 – Jim Carrey

Et qui avec ce film amorce son virage « sérieux » pour remporter son premier Golden Globe

Son 4 – Pitch

Et sa vie est filmée et diffusée 24 heures sur 24 dans cette oeuvre visionnaire sortie 3 ans avant Loft Story et un avant Big Brother

Son 5 – Amour

Comme dans 1984 ou Brazil, c’est l’amour qui pousse Truman à se révolter. True – man pour « homme vrai » est une œuvre dystopique qui nous interroge comme Matrix un an plus tard sur le concept de « réalité »

Son 6 – Complexe

Truman, marionnette dont Christof, omnipotent créateur de ce monde, tire les ficelles. Christof qui lui affirme : « Les gens sont aussi faux dehors que dans le monde que j’ai construit pour toi »

Son 7 – Christof

Et pourtant, pour raconter son histoire, il lui a construit une « ville bulle », à 2 pas du panneau Hollywood, un « meilleur des mondes » qui rappelle Le village du numéro 6, Le Prisonnier, indétrônable meilleure série de l’Histoire – « Bonjour chez vous »

Son 8 – Syndrome

Oui, c’est une maladie qui s’appelle le syndrome de Truman. Mais, c’est normal que tu te penses entouré d’acteurs car papa est un grand comédien qui a joué pour les plus grands. De Bertrand Tavernier à Erwan Marinopoulos

Son 9 – Gens acteurs

Dans le monde des Croisière, il y aura donc un avant et un après Truman Show qui, 22 ans plus tard, résonne comme jamais avec notre société d’écrans, d’émotions et de consommation

Son 10 – Munchausen

Autre œuvre magistrale sur la réalité et la fiction de Terry Gilliam qui, comme Peter Weir, connaît sur le bout des ongles l’œuvre d’Orwell, Huxley, K Dick,… Eux comme nous sachons !

« Bonjour et au cas où l’on ne se reverrait pas d’ici là, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et une excellente nuit »

Son 11 – Vive le cinéma

Vive le cinéma !