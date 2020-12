Reconfiné avec mes 2 inspecteurs scolarisés, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière et hier c’était…

Quand la panthère rose s'emmêle

Disparu il y a 10 ans

Son 3 – Pourquoi

Rationnellement, tu as raison, mais d’un point de vue marketing, tu es une buse. Le succès de La panthère rose en 1963 donna son nom à une franchise de 8 films, dont c’est ici le 4ème épisode.

Et ne venez pas me dire que c’est le 5ème sous prétexte qu’il faut comptabiliser L’infaillible inspecteur Clouseau sorti en 68 parce que NON ! Il n’y a ni Blake Edwards, ni Peter Sellers, ni diamant.

Son 4 – Diamant

Il a raison, c’est un diamant A L’ORIGINE – car depuis Diamant sur canapé, ils portent chance au réalisateur. Ce diamant au crapaud rose en forme de panthère que Richard Williams - futur animateur de Roger Rabbit – anima sur le thème jazzy d’Henry Mancini pour le générique du film aux références cinéphiles dont Batman, La mélodie du bonheur ou La mort aux trousses

Son 5 – Panthère

Et plein de produits dérivés, mais revenons au film

Son 6 – Pitch

Herbert Lom, en ex-commissaire Dreyfus fait face à son Némésis : le maladroit autant qu’insupportable et français inspecteur Clouseau. Pour l’éliminer, il enlève un scientifique

Son 7 - Desintegration

C’est normal qu’ils s’inquiètent, car la dernière fois qu’on leur a détruit une tour, on en a détruit une deuxième.

Dreyfus devient alors une hilarante parodie de méchant de James Bond prêt à conquérir le monde.

Son 8 – Menace

Vous l’aurez compris, ce scénario de film d’espionnage est un formidable support pour laisser libre cours au génie comique du duo Edwards/Sellers.

Son 9 – L’eau

Cette eau qui fit aussi leur succès dans la piscine de The Party

Son 10 – Kato

Kato, son fidèle serviteur en mode Bruce Lee qu’il surnomme son jaune ami

Son 11 – Barres parallèles

Imparable maitrise du burlesque

Son 12 – Fin

Je partage ton enthousiasme, mais pour une fois, ne divulgache pas Gaston. On va laisser nos auditeurs découvrir tous ces gags, jeux de mots, déguisements plus régressifs les uns que les autres. Et nous, on va regarder A la recherche de la Panthère rose sorti après la mort de Sellers et monté avec les rushs non utilisés de ce film. Vive la magie du montage et…

Son 13 – Vive le cinéma

Vive le cinéma !