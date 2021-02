Pas vacciné avec ses deux cow-boys, la séance d'aujourd'hui est un western qui débute comme une mauvaise blague...

Son 1 – La dernière séance

Pas vacciné avec mes 2 cow-boys, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière et hier c’était…

Son 2 – Titre

Premier réalisateur de la saga James Bond, logique d’y retrouver LA James Bond Girl de référence, celle de Dr No : Ursula Andress aux côtés de l’homme à l’harmonica : Charles Bronson, du plus grand acteur français : Alain Delon, et du trésor japonais…

Son 3 – Toshiro

Car cette fois, ce n’est pas Alain Delon qui joue le samouraï… Lol ! Un japonais, un français, un américain et une suisse sont dans un film réalisé par un britannique… ça démarre comme une mauvaise blague mais ça donne un western multiculturel qui réunit plus de 3 millions de spectateurs français et explosa le box-office d’un Japon fasciné par ce « buddy movie »

Son 4 – Gaston et moi

Mes fils sont un « buddy movie ». Soleil rouge repose sur ce choc des cultures en 1870, début de l’ère Meiji, qui mit fin à l’isolationnisme nippon

Son 5 – Japon

« Loyauté, esprit de justice, bravoure sont les trois vertus naturelles du samouraï », voilà ce que dit le Bushido, leur code d’honneur

Son 6 – Cowboy

1971 oblige, Young surfe sur la vague du western spaghetti. Et pourquoi s’agitent les cow-boys ?

Son 7 – Pitch 1

Une attaque de train. On est bien dans un western ou pour être exact un « east meets west »ern

Son 8 – Pitch 2

Mais ne sous-estime pas la détermination du Samouraï

Son 9 – Japonais fort

Il n’a surtout qu’une semaine pour rapporter ce sabre, sinon « hara-kiri ». Sa quête le mène dans le bordel où Delon a ses habitudes

Son 10 – Nues

Moi aussi ça m’énerve, mais différemment car Ursula Andress, Monica Randall et Capucine illuminent le film de leur trop courte présence. Puis, tout ce beau monde fait face à un ennemi commun

Son 11 – Attaque

Ben oui, c’est un western, donc y a des comanches !

Son 12 – Feu

Détends-toi mon chéri, et puis on s’arrête là pour ne pas divulgacher Soleil rouge, ce film un peu nanar avec d’énormes stars qu’il fait bon revoir

Son 13 – Vive le cinéma

Vive le cinéma