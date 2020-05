Confiné volontaire avec mes deux champions du monde, je leur propose chaque soir la Séance de Thomas Croisière et hier c’était...

Rocky 2 de Sylvester Stallone

3 ans et 225 millions de dollars après Rocky entre sur le ring Rocky 2 : la revanche. Et cette fois-ci, Stallone réalise car John G. Avildsen était indisponible puisqu’il préparait La fièvre du samedi soir dont il fut viré 3 semaines avant le tournage. C’est d’ailleurs en clin d’oeil - du tigre - que Tony Manero - Travolta a, dans sa chambre, un poster de Rocky.

Gaston : Alors il faut savoir que c’est mon film le préféré au monde dans toute ma vie et ça m’a donné envie de devenir champion de karaté puisque je commence déjà à faire des cours alors ce serait l’occasion

Est-ce qu’un film de boxe qui donne envie de faire un art martial est un film qu’a raté ? Je ne sais.

Et si Stallone, une fois la franchise Rocky devenue milliardaire, se fit attaquer pour plagiat par Chuck Wepner dont la vie inspira l’histoire, le scénario du 2 pourrait être revendiqué par Jean de La Fontaine, qui lui même serait poursuivi par Esope.

Gaston : Rocky 2, ça m’a un peu rappelé Le lièvre et la tortue. La tortue c’était Rocky et Apollo Creed c’était le lapin. Le lapin il disait : « Oui, je suis le plus fort, je vais te battre. Je parie que je vais réussir à gagner alors que toi, tu pars avant » et donc il broutait le lapin, il dormait et tout ça et à la ligne d’arrivée quand il a vu la tortue qui était presque à la ligne d’arrivée, il y allait de toutes ses forces et alors : Non... ça marche pas

Et ce n’est pas un hasard si Rocky, en plus de son chien et son poisson a aussi des tortues. D’ailleurs, le seul bémol scénaristique de mon cadet les concerne.

Gaston : J’ai trouvé qu’il y avait un seul truc débile. C’est que les tortues étaient sur la télé et il avait dit : « Vous voulez que je vous mette la télé ? ». C’est un petit peu débile, mais, elles pouvaient très bien entendre

Et si elles n’entendent pas, au pire, elles peuvent lire sur les lièvres. Mon ainé lui a davantage eu un problème avec les lèvres.

Alfred : J’ai préféré Rocky 2 à Rocky 1. La seule chose que j’ai détestée dans Rocky 2, c’est quand même les 8000 bisous sur la bouche

Ben oui, parce que Rocky sans Adrian n’est plus qu’un hongre. A la ceinture de champion du monde, il préfère les chaînes du mariage. Mais non non, comme Sissi, on n’échappe pas à son destin alors quand elle lui dit :

Il y a une chose que je veux que tu fasses pour moi

Quoi ?

Approche

Quoi ?

Gagne ! Gagne !

Et ben Rocky, il écoute en boucle la musique de Bill Conti, il court partout avec plein de monde, il tape dans tous les trucs qu’il voit de son oeil gauche parce que le droit va moyen moyen et il va aller défoncer ce frimeur d’Apollo Creed.

Alfred : Apollo, j’ai trouvé que c’était un gros frimeur et quand il sautait, on aurait dit le ventre de papa.

Puisqu’il ressemble au mien, c’est donc dans un ventre excessivement musclé, gainé et abdominé que frappe Rocky pendant 15 rounds. Rocky dont on apprend dans une scène coupée que le vrai prénom est « Robert » et je ne suis pas certain que ce soir, on aurait regardé Robert 3 : L’oeil du tigre alors que Rocky 3, c’est sûr qu’on va se le faire avec une bonne tisane et un Monsieur T.

Vive le cinéma