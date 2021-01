Pas vacciné avec mes 2 enfants, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière et hier c’était…

Son 2 – Titre Qui avec des films comme La bataille du rail, Le père tranquille et Paris brûle-t-il ? connait bien la seconde guerre mondiale et l’aborde ici à hauteur d’enfant

Son 3 – Pitch 1

Michel, c’est Georges Poujouly et Paulette, Brigitte Fossey

Son 4 – Hallucinant

Offrant au film le lion d’or à Venise en 1952 et 5 millions d’entrées

Son 5 – Pitch 2

La famille Dollé recueille alors l’orpheline sur leur ferme

Son 6 – Sens

Les Jeux inconnus, titre du roman de François Boyer qu’adaptent Jean Aurenche et Pierre Bost en Jeux interdits

Son 7 – Jeux interdits

Car Paulette veut la plus jolie des sépultures pour son chien mort

Son 8 – Trogne

Si seulement les parents de Michel avaient aimé sa trogne comme toi

Son 9 – Croix

Merci Gaston de tenir ta résolution de ne plus divulgacher, mais on se doute un peu

Son 10 – Fin

M’en parle pas, à chaque fois que je re-regarde Jeux interdits, j’espère qu’ils vont changer la fin et je chiale comme un con en beuglant Michel… Michel sur la musique de Narciso Yepes

Son 11 – Fin 2

Ah bah bravo, tu divulgaches maintenant ! Tu l’as vue celle-là ?

Son 12 – Fessée

Oui, mais c’était avant que les fessées soient elles aussi interdites et puis je me suis rendu compte que te menacer de revoir Dragon Ball Evolution était nettement plus efficace. Vive les enfants et…

Son 13 – Vive le cinéma

Vive le cinéma !