Cela fait 50 ans qu’il nous aime à l’italienne Francesco Barracato, le plus français des italiens de Belgique avec Claude "Je suis rital et je le reste" Barzotti et le duo qui laisse ses mains sur mes hanches "Salvatore et Adamo". L'occasion était trop belle de vous parler de Frédéric François à travers ses reprises.

4 - Qui Saura

Catégorisé comme C.Jérôme, Dave ou Mike Brant parmi "Les chanteurs à minettes" et bien meilleur vitrier que ce dernier, Frédéric François lui rend hommage en reprenant Qui saura

3 - Tous les bateaux, tous les oiseaux

Tous les bateaux, tous les oiseaux de Michel Polnareff dont Frédéric François fit la première partie à 16 ans et qui est resté son idole.

2 - Love me tender

Comme Elvis Presley, Frédéric aime "qu’on [l'] aime tendre, qu’on [l'] aime vrai". L’amour, omniprésent dans sa discographie, fait que ses fans l'ont sacré "La voix de l’amour".

1 - Something stupid

Les Sinatras qu'il reprend avec sa fille Victoria. Et c’est aussi ça qu'on apprécie apprécie chez Frédéric François. Il semble n’avoir peur de rien : ni de reprendre Elvis « The King » Presley, ni de s'attaquer à Frank « The Voice » Sinatra, ni de ne jamais chercher à être à la mode.

Et en bonus