Confinés comme vous et moi, quelques auditeurs m’ont partagé leurs souvenirs de cinéma…

Le Péril Jeune

Houla Ben, on n’est pas allé au lycée ensemble, donc mollo sur le tutoiement. Et c’est toi qui voulais parler de ton film culte

Son 3 – Années lycées

600 000 spectateurs en 1994 alors qu’à la base, c’est un téléfilm Arte de la collection Les années lycées. Là, on est en 1976, à Paris.

Son 4 – Bande

Moi, je suis toujours le beau gosse de la bande.

Son 5 – Casting

Comme le réalisateur Cédric Klapisch : Un air de famille, L’auberge Espagnole, Les poupées russes, Casse-tête chinois

Son 6 – Répliques cultes

La mienne est dite par un professeur et on dirait du Blanquer dans le texte : « Le jeune est tourné vers l’avenir. Mais aujourd’hui l’avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l’avenir en lui tournant le dos ? Le jeune »

Son 7 – Punchline

Faut voir le film pour l’apprécier à sa juste valeur

Son 8 – Drogue

Bravo Ben, belle exemple pour notre jeunesse ! Dois-je te rappeler que la drogue c’est de la merde, même si tu vas me répondre que la beuh, c’est pas de la drogue.

Son 9 – Berroyer

Et voilà, Jo le dealer de Barbès. Super ! C’est lui qui fait tomber Tomasi dans la schnouf. D’ailleurs, je m’inquiète pour toi Ben. Écoute ces extraits de ton message

Son 10 – Snif

On dirait Tony Montana dans Scarface ! Et t’as vu dans quel état est Chabert sous acide et sur Pink Floyd ?

Son 11 – Mort

Chaque décennie a son film de lycée. Diabolo Menthe en 77, La boum pour les années 80, Le péril jeune en 94 et puis Les beaux gosses il y a 10 ans. Ces films où à un moment, un ado vénère gueule : « Vous me faîtes tous chier »

Son 12 - BO

Une BO 70’s d’Hendrix à Joplin sans oublier Sheila et puis, il y a l’Everest de la gratte pour Bruno

Son 13 – I’m going home

Alvin Lee, Le guitariste le plus rapide de l’ouest et 10 years after

Son 14 – Merci

C’est bien, comme les potes de Tomasi, t’es rentré dans le rang. Fini le temps du G.A.G : le groupe anarchie dure contre la pensée molle. Allez, fais-moi signe quand tu passes par Paris, on ira faire un flipper au café…

Ah non, j’oubliais, y a plus de cafés…

Son 15 – Vive le cinéma

Ah non, j’oubliais, y a plus de cinémas !