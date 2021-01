Pas vacciné avec mes 2 sales gosses, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière et hier c’était…

Son 2 – Titre

Dont le titre intégral est : Plus long, plus grand et pas coupé… Non Alex, pas comme votre teub. Déclinaison cinématographique de la série animée de Matt Stone et Trey Parker dont la pertinence après 23 saisons est toujours intacte.

Son 3 – Pitch 1

Titre riche de promesses et interdit aux moins de 18 ans. Mais Stan, Kyle, Kenny et Cartman soudoient un SDF pour accéder à ce sommet de vulgarité de Terrance et Philip, les 2 canadiens pétomanes

Son 4 – Enculé

J’admets avoir commis une boulette car j’avais totalement oublié qu’en 2000, ce film intégrait le Livre des records comme film d’animation le plus obscène jamais réalisé en raison notamment de ses 399 jurons

Son 5 – Pitch 2

Un conflit américano-canadien dont l’hymne Blame Canada…

Son 6 – Blame Canada

… fut nommé à l’Oscar de la meilleure chanson, car South Park le film est aussi une comédie musicale

Son 7 – 2 morts

J’avais aussi oublié ses 221 actes de violence

Son 8 – Kenny

« Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny », « Espèce d’enfoirés », répliques cultes de chaque épisode où cet enfant mourrait des manières les plus atroces et ici, il est victime d’une greffe

Son 9 – Mort Kenny

Car pour Stone et Parker, seuls les mormons ont accès au paradis.

Son 10 – Mort la fouine

J’avais aussi oublié la scène de cet enfant dévoré par des chiens

Son 11 – Troisième mort

Ah oui, le godemichet de Saddam Hussein, l’amant SM de Satan aux enfers

Son 12 – Gros mots

Pour 1h20 de film, comptez donc 60 minutes de gros mots

Son 13 – Gros mots 2

En référence à Star Wars car Stone et Parker ont ingéré un siècle de pop-culture qu’ils revomirent dans ce film truffé de références jubilatoires. Mais bon, même moi je trouve irresponsable de l’avoir montré à mes enfants. Mais qu’est-ce qu’on s’est marrés !

Son 14 – Vive le cinéma

Vive le cinéma !