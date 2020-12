Reconfiné avec mes Croisière Brothers, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière et hier c’était…

L'explorateur en folie

2ème film des Marx Brothers sorti en 1930 et adapté de leur pièce à succès Animal Crackers.

Son 3 – Humour absurde

Pas nécessairement, mais ce film dans lequel Madame Rittenhouse invite l’explorateur Spaulding alors qu’elle va exhiber une toile célèbre qui sera volée est un classique de la comédie.

Il abrite même la 53ème meilleure réplique de l’histoire selon l’American Film Institute : « Quand j’étais en Afrique, j’ai tué un éléphant en pyjama. Comment un éléphant a-t-il fait pour mettre un pyjama ? Je ne saurai jamais »

Son 4 – Venu pour partir

Réplique qui accompagne une parodie de Broadway sur :

Son 5 – I must be going

Hello, I must be going, LE titre signature de Groucho Marx

Son 6 - Groucho

La dame, c’est Margaret Dumont qui fut 7 fois leur partenaire et considérée comme le 5ème frère Marx.

Des frères, à demi-français puisque leur père Simon est né à Mulhouse en 1859. Il immigra à New-York en 1880 où il rencontra Minnie Schönberg avec qui il fit 6 garçons dont Julius qui avec son cigare et sa moustache peinte devint Groucho

Son 7 – Chico

Le pianiste émérite, c’est Chico, l’ainé de la fratrie, qui interprète ici I’m daffy over you. Les Marx Brothers ont derrière eux 20 ans de scène quand ils rencontrent le cinéma parlant, condition « sine » qua non pour rendre leur humour accessible à tous. Même si UN d’eux aurait pu être star du muet

Son 8 – Harpo

D’où son surnom : « Harpo » qui avec Groucho et Chico constitue le trio de base des Marx Brothers, ici encore accompagné du plus discret Zeppo

Son 9 - Harpe

C’est ce qu’on appelle : le « temps ressenti ». Par exemple, moi quand j’écoute « Ob-la-di, ob-la-da » des Beatles qui dure 3’07, j’ai aussi l’impression que ça dure 10-15 minutes.

Son 10 - Obladi

L’explorateur en folie était le film que Groucho préférait et sans doute le meilleur pour initier mes 2 frères aux Marx Brothers avant de les immerger dans ceux qu’ils écrivirent spécifiquement pour le cinéma. Alors les Frères Croisière, ça vous dirait que je vous montre La soupe au canard ou Une nuit à l’opéra ?

Son 11 – Oui et non

Et moi je dirai que : Évidemment !

Son 12 – Vive le cinéma

Vive le cinéma !