En studio avec mes 2 lutins, la séance de Thomas Croisière hier c’était…

L’étrange Noël de Monsieur Jack

Spécialiste de l’animation « image par image », technique aussi vieille que le cinéma mais il fallut attendre 1993 pour voir le premier film intégralement en « stop motion »

Son 3 – Pitch

Le roi des citrouilles, lassé de la routine d’Halloween, découvre le concept de Noël et décide de l’OR-GA-NI-SER

Son 4 – Cadeaux

Un peu comme si à on avait confié l’organisation du réveillon à des énarques

Son 5 - Cauchemar

Car ce « cauchemar avant Noël », pour reprendre la traduction littérale de son titre, est un film Disney adapté d’un poème que Tim Burton écrivit alors qu’il était animateur dans leurs studios

Son 6 - Burton

Les Croisière aiment l’univers de Tim Burton qui assure la direction artistique du projet mais pas sa réalisation, trop pris qu’il était par Batman et surtout parce que chaque minute du film exigeait une semaine de travail… et il en fait 75.

Son 7 – Chansons

Comme toujours, elle est signée Danny Elfman qui assure en sus les parties chantées de Jack et déclare : « Ce fut un des boulots les plus faciles de ma carrière, car j’ai énormément de points communs avec Jack »

Son 8 – Capturer

Kidnapper le Perce-Oreilles, l’écrabouiller

Le verser dans une bouteille avant de la refermer

Car les diablotins Am, Stram et Gram ne comprennent pas le concept bonhomme de « Père Noël » et le rebaptisent « Perce-Oreilles » - Plus effrayant non ?

Moi, comme Alfred, j’adore celle que chante Jack lorsqu’il découvre Noël. Lui est trop timide pour vous la chanter… pas moi !

Son 9 – Que vois-je ?

Que vois-je ? Que vois-je ?

Je n’en crois pas mes yeux !

Que vois-je ?

Ces enfants sont heureux

Comme le sont les miens devant l’Étrange Noël de Monsieur Jack, un film qui traite délicatement de marginalité et de tolérance. Burton, le seul artiste capable dans un film d’Halloween de nous offrir une morale de Noël

Son 10 – Morale

Et depuis que j’ai trouvé mes 2 couillons, je ne cherche plus grand-chose puisque c’est Noël tous les jours. Alors…

Joyeuses fêtes à tous et…

Son 11 – Vive le cinéma

Vive le cinéma !