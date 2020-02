C'est la dernière chronique de Thomas Croisière.

Chers auditeurs je pars,

Je vous aime mais je pars

Plus de Thomas Croisière ce soir

J’rends sa place à Morin

Qui r’vient lundi matin

Plein d’fumée, plein de vin

Morin

Morin

C’est jeudi, il est 6h55 et si j’ai accepté de chroniquer si tôt cette semaine, c’est pour le plaisir de vous karaoker Sardou, car je sais chers auditeurs que vous entretenez avec lui une relation que sur Facebook on qualifierait de « compliquée ».

Mais, une bonne fois pour toute, reconnaissons que Michel est LE plus grand chanteur français vivant.

Oui, je vous entends pinailler : Michel sans talonnette, c’est 1 mètre 74 alors que Grand Corps Malade, sans béquille, c’est 1 mètre 90.

Mais les 1 mètre 60 d’Aznavour ne vous empêchèrent pas de l’appeler le Grand Charles ; et ceci malgré 22 centimètres de moins que le Grand Jacques et 22 centimètres comme me disait l’ami Rocco : « C’est pas mal, mais c’est moins que moi ».

En attendant d’en faire mon Saint Michel, je le nomme le Grand Michel. A ne pas confondre avec Michel ouababoulababété Legrand que j’ai depuis l’année dernière renommé Michel décédé. Ce qui quand on fait des disques est cohérent.

Grand Michel, c’est 95 millions de disques vendus. C’est 3 fois Jean-Jacques Goldman. Oui, quand on vend beaucoup de disques, on compte en Jean-Jacques Goldman.

Par exemple les Beatles ou Elvis, c’est 18 Jean-Jacques.

Eddy de Pretto ou Angèle, c’est 0,01 Jean-Jacques. C’est pourquoi je m’étonne toujours de leur surpondération sur cette antenne à laquelle j’ai envie de dire : « J’étais la France Inter qu’est-ce qu’il en reste ? Un corps-mort pour des cormorans ».

Extrait : "Le France"

Pardon ! Je sais que c’est un peu violent pour vous ce matin... Mais savez-vous Laetitia, à 3 près, combien de titres de Michel Sardou sont passés sur cette antenne depuis janvier 2020 ?

Je précise qu’en plus, il y a eu plein de jours de grèves et donc plein de jours pour passer du Michel... Une idée ?

0 !

ZÉRO, comme la tête à Toto. 0 comme le nombre de femmes qui m’ont dit « D’accord » après que je leur ai karaoké « Je vais t’aimer ».

Extrait "Je vais t’aimer"

Mais que ça fait du bien du Michel le matin... Allez, je vous dis, salut, je suis venu vous dire salut. Je retourne me faire voir chez les belges et pour vous ré acclimater à Daniel, sa plume acerbe et sa voix croate...

... je vous propose un florilège des Mémorables Moments de Morin sur France Inter. On écoute :

SILENCE

Voilà, c’était les meilleurs moments de Daniel Morin que vous retrouverez lundi avec la bande du 5 – 7 qui va me manquer, comme Nicolas Demorand qui me manque depuis hier...