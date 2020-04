Confiné avec mes deux travelos, je leur propose chaque soir la Séance de Thomas Croisière et hier, c’était...

Chris Colombus, pour la famille, est une valeur sûre. Il a écrit Gremlins et Les Goonies, réalisé Maman j’ai raté l’avion, La nuit au musée, les premiers Harry Potter et il aurait peut être dû se retirer en 2010... comme moi.

Moi, j’aurais évité mon fils ainé et Chris n’aurait pas réalisé les mauvais Percy Jackson et l’abominable Pixels. Vous voyez de quel film je parle ? Non et bien vous avez beaucoup de chance, parce que Pixels, on me l’a donné gratos en DVD contre un Happy Meal et un menu Maxi Best-of et même gratuit, j’ai trouvé que c’était trop cher...

Mais en 1993, il réalise Madame Doubtfire, cette histoire d’un papa qui, privé de la garde de ses enfants, se travestit en Jean-Pierre Raffarin pour jouer les Mary Poppins auprès de ses mômes.

Alfred : J’ai trouvé madame Doubtfire assez moche, mais bon, c’était réaliste, on ne reconnaissait pas le papa

Ce qui lui valut l’Oscar du meilleur maquillage et le Golden globe du meilleur acteur pour Robin Williams

Gaston : J’ai pas trop aimé l’histoire de divorce et ça me stressait à chaque fois que le père il mimait madame Doubtfire parce qu’à chaque fois je me disais : « Non, il va découvrir, et je sais pas... »

Et tu crois pas que Robin Williams qui n’a plus de boulot, plus de femme, plus d’appart’ et plus de mômes, il n’a pas lui aussi de vraies raisons de stresser ?

Alfred : J’ai pas trop aimé la décision du juge parce qu’il donne la garde complète à la maman des enfants. Et le papa, il ne peut voir ses enfants qu’avec une femme qui le surveille, un médecin psychiatrique, un truc comme ça

Et bien, après 6 semaines avec vous deux, moi je trouve qu’il a raison le juge et je serais pas contre voir un psychiatre non plus, pour qu’il m’explique pourquoi j’ai ce besoin d’écrire : « Redrum », « redrum » « redrum » sur toutes les portes de la maison.

Gaston : J’ai bien aimé les scènes où la fausse nounou, Madame Doubtfire, elle détestait l’autre amoureux de sa femme mais qui ont maintenant divorcé donc j’ai bien aimé les moments où il lui lançait des trucs parce qu’il le détestait ou je sais pas

Mais, ça c’est normal. Parce que le nouvel amoureux, c’est Pierce Brosnan et que son charme est assez crispant. D’ailleurs l’année suivante, il enfilera, non pas la maman, mais le costume de James Bond.

Alfred : J’ai trouvé ça bizarre parce que le papa il avait mis plein de piment dans le plat de l’amoureux de sa femme qui a divorcé et après il l’aide à se sauver, alors bon...

Mais parce qu’il a réalisé que si le gars mourait, il allait devoir se remettre avec son ex, Sally Field, qui a certes remporté 2 oscars, 2 golden globes et 3 emmys, mais qui est un peu chiante quand même. Certes parce qu’avec un papa qui se la joue plus copain que père, ce n’est pas 3 mais 4 enfants qu’elle a à gérer, mais surtout parce que c’est une fille. Pas vrai les copains ?

Gaston : Mais je sais pas pourquoi j’ai trouvé un peu long aussi

Et tu as raison, 2h05 pour un film de comédie, c’est trop long, c’est comme 4 minutes de Thomas Croisière ou 6 semaines avec vous. Alors vive la garde partagée et...

Vive le cinéma !