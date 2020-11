Reconfiné avec mes deux cancres scolarisés, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière et hier c’était…

Les Sous-doués

Tôlier de la comédie à la française puisque des Bidasses en folie aux Ripoux 3 en passant par L’aile ou la cuisse et Astérix et Obélix contre César, il réunit plus de 80 millions de spectateurs en 30 ans de carrière. Il fut même copié par James « Titanic » Cameron puisque La totale avec Thierry Lhermitte devint True Lies avec Arnold Schwarzenegger

Son 3 – Pitch 1

« On a un grand poil dans la main, parce qu’on se fout du lendemain »

Et pour ça, le top, c’est le cours Louis XIV et son taux de 100% de recalés, pour la plus grande joie de Julien, Caro, Jeanne et ses amants, Gaétan et ses mobs, Graffiti et les mobs de Gaétan, et puis Bebel interprété, tout comme la chanson du générique, par Daniel Auteuil dont c’est le premier premier rôle et bien malin celui qui aurait pu prédire ses 2 César et son prix à Cannes

Son 4 – Pitch 2

Pour la plus grande joie de Michel Galabru, qui tel l’agent Longtarin avec Lagaffe, essaye depuis toujours de coincer ces petits cons

Son 5 – Directrice

… Maria Pacôme s’étant rendu compte que les cours de son mari Léon, et de sa fille Catherine, interprétée par Tonie Marshall disparue en mars ne suffisaient pas. Ça fonctionne comment une machine à apprendre ?

Son 6 – Machine

Elle-même mériterait des coups de poing car contrairement à ce qu’elle dit dans le film, l’ONU n’a pas été créée en 1942 mais en 45

Son 7 – Bien aimé

40 ans plus tard, ça plait toujours car comme le dit Zidi : « Je pense qu’il continue de marcher parce qu’il y a une nouvelle génération de bacheliers chaque année : ça renouvelle la clientèle ».

Son 8 - Tricherie

Moi, ce sont les tamtams du père de Togo que je préfère. Zidi pour ses tricheries s’est inspiré de vraies histoires et en particulier d’une amie de ses filles qui avait écrit des antisèches sur ses cuisses.

Son 9 – Fesses

Le bébé, c’est la fille de Jeanne qui leur permet de se retrouver 10 ans plus tard. T’as pas changé… Qu’est-ce que tu d’viens ? Tu t’es marié, t’as 3 gamins… Oui Gaston

Son 10 – Noël

Tu ne veux pas plutôt que je t’offre le coffret DVD des Sous-doués car ses 4 millions d’entrées donnèrent naissance aux Sous-doués en vacances avec Guy Marchand et son…

Son 11 – Destinée

Destinée,

On était tous les 2 destinés…

Son 12 – Vive le cinéma

Vive le cinéma