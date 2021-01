Pas vacciné avec mes 2 hommes machines, la séance de Thomas Croisière hier c’était…

Gandahar - Les Années-lumière

Il « était-sera » une fois son 3ème et dernier long-métrage d’animation après La planète sauvage avec Topor et Les maîtres du temps avec Moebius.

Ici, c’est Philippe Caza, autre auteur des magazines Pilote et Métal Hurlant, qui gère la direction artistique

Son 3 – Imaginaire

Si seulement l’animation produite en Corée du Nord avait pu être au niveau de l’imagination graphique de Caza

Son 4 – Intelligent

Je te rassure en 1988, Jacques Siclier du Monde écrivait déjà : « C’est un peu compliqué, mais on se laisse aller à la fascination des images ».

Gandahar repose sur une prophétie.

Son 5 – Prophétie

C’est un peu le 1000 fois une personne de La cité de la peur :

« Dans mille ans, Gandahar a été détruite et ses habitants massacrés, il y a mille ans, Gandahar sera sauvée et l'inévitable évité ».

Son 6 – Pitch 1

Jusqu’ici tout est compréhensible. Même sans avoir lu le livre original de Jean-Pierre Andrevon : Les hommes machines contre Gandahar.

Le peuple de Gandahar vit en harmonie avec la nature et est menacé par une armée d’hommes métal…

Son 7 – Pitch 2

Euh non… Je comprends mieux pourquoi René Laloux a mis 13 ans à boucler le financement de son film où, comme toujours, il dénonce le totalitarisme

Son 8 – Homme métal

Rappelant les créatures de Gamma 10 des Maîtres du temps dont on vous parlait en mai. N’est-ce pas ?

Encore une preuve que vous ne m’écoutez pas… Dans Gandahar, le Métamorphe succède à l’Entité

Son 9 – Vieilli

Comme votre vieux père, mais d’ici là, n’oubliez pas

Son 10 – Prophétie 2

Le film et ses 15 000 spectateurs à Paris connut davantage de succès aux États-Unis remonté par Harvey Weinstein Ashtague BalanceTonProducteur qui s’est en plus crédité comme réalisateur, et au doublage de la reine Ambisextra, Anny Duperey est remplacée par Glenn Close #Laclasse et…

Son 11 – Vive le cinéma

Vive le cinéma