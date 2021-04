Pas vacciné avec ses 2 trekkies, la séance de Thomas Croisière hier c’était… "Galaxy Quest" de Dean Parisot. Qu'ils nous fussent 16 000 à aller voir en salle. C’est 4 fois moins que d’électeurs de Jacques Cheminade à la dernière Présidentielle…

A mon avis, je dois connaître nommément toutes les personnes qui ont vu ce film qui est un film de…

Gaston : Science-fiction, drôle et un chouille imaginaire

Galaxy Quest est tout simplement LA meilleure parodie de Star Trek de l’histoire. A tel point que les fans de Star Trek l’ont même élu 7ème meilleur film de la saga.

Le capitaine Picard, qui pourtant n’est pas originaire d’Amiens, Patrick Stewart, le commandant de l’USS Entreprise dans Next Generation a même déclaré :

« Au départ, je ne voulais pas voir Galaxy Quest car j’avais entendu dire qu’il se moquait de Star Trek. Et puis je suis allé le voir un samedi soir au cinéma. J’ai trouvé que c’était génial. Brillant. Personne n’a ri plus fort ou plus longtemps que moi »

Gaston : J’ai trouvé que c’est film était particulier parce qu’il est vieux

Ah tiens, bim, petit coup de phaseur supplémentaire dans la tronche. Le film est juste sorti en 2000, il a donc 26 ans de moins que moi. Mais OK, c’est vieux…

Gaston : Dans les films des années 80 ou 60, c’était toujours le garçon sur l’affiche et dans le film la fille qui fait : « Aaahhhhh » alors que dans Galaxy Quest c’est un peu moins le truc quand même. La fille, elle a de l’autorité quand même.

Ah ben tu vois, ce n’est pas si vieux que ça. En plus t’as raison qu’elle a de l’autorité la fille, c’est Sigourney Weaver qui démontre une fois de plus qu’elle est une formidable actrice de comédie. Décidément, cette femme peut tout jouer, j’en viens à me demander si ce n’est pas une alien. Vous l’avez ? Alien !

Gaston : C’est l’histoire de 5 ou 6 personnes dans une série télévisée qui s’appelle Galaxy Quest donc il y a des extraterrestres qui regardent Galaxy Quest, ils appellent ça des documents historiques parce qu’en fait ils croient que c’est la réalité

Vous le voyez venir le super quiproquo de base du scénario ? Des extraterrestres pensent que les acteurs ringards d’une série SF sont en fait de vrais héros de la galaxie. C’est méta, c’est super.

Gaston : Et donc ils se disent : « Cool, ils sont hyper forts, ils vont nous servir à libérer notre planète »

Et donc les gentils Thermiens de la nébuleuse Klathu viennent à la rencontre des acteurs sur une convention de fans et leur demandent de les sauver du méchant le plus badass de la galaxie. C’est pas bon ça ? C’est comme si on demandait à William Shatner et Lenoard Nimoy de résoudre une guerre intersidérale !

Alfred : Je trouvais l’apparence des extraterrestres un peu trop exagérée quand même. Parce que s’ils avaient une même atmosphère et de l’eau déjà pour vivre, ils nous ressembleraient un peu ou alors à des animaux qui existent déjà.

Non, mais Alfred, les gars se sont fait plaisir. C’est une parodie. Tim Allen parodie le capitaine Kirk et Alan Rickman, qui est aussi Severus Rogue dans Harry Potter, pastiche Monsieur Spock et les monstres autour sont là pour faire marrer

Gaston : Ce que dit Alfred, je ne suis pas d’accord, mais bon, il a le droit de croire ce qu’il veut après tout c’est son avis. Tu nous interviewes tous les deux, c’est fait pour.

Mais les gars, on se détend : c’est une comédie bordel et pas conne en plus puisqu’elle parle du pouvoir de la fiction, qu’il y a plein de références que l’on peut s’amuser à repérer et surtout c’est une déclaration d’amour aux geeks du monde entier. A nous. Enfin à moi surtout…

Vive le cinéma !