Quel à-propos Nicolas, en cette date anniversaire du 11 novembre, de faire appel à un chroniqueur plus « POILU » que la dame de d’habitude.

Vous m’offrez ainsi l’opportunité d’un coup de gueule… cassée évidemment, car samedi matin j’allais voir Julie en 12 chapitres au cinéma.

Je commande un billet pour la séance de 10h et le caissier me répond : 14€70 !

Alors, je parle là UNIQUEMENT de la politique tarifaire de MON cinéma car en moyenne, le prix d’une place en France est d’environ 7€.

Je pourrais bien sûr changer de salle, mais :

- De 1 : J’ai la flemme

- De 2 : Si je dois me rendre en région pour voir un film à un prix attractif, le litre de sans-plomb 95 ayant franchi les 2,30€ lundi à Paris, je suis de toutes les façons, battu.

Je fais remarquer au caissier que je suis seul. Et que donc je n’ai besoin que d’UNE place. Compréhensif, il me répond : 14€70 !

Je crie au malentendu et lui explique que c’est pour la séance de 10 heures du matin et non du soir, et que donc j’ai droit au tarif matinée. Il m’informe que son cinéma n’en fait plus.

Je décide alors de contourner ces excès tarifaires en acquérant une carte 5 places qui me ramène la séance à 8€80. Ce qui m’offre la possibilité d’acheter des bonbons qui piquent au prix du caviar.

Arrive à la caisse une dame que par délicatesse je qualifierai « d’un certain âge ». Elle demande une place pour Illusions perdues sans doute parce que dans sa jeunesse, elle avait flirté avec Balzac.

Le caissier lui répond : 14€70 !

Elle vacille et réclame alors le tarif sénior que par coquetterie sans doute, elle n’osait pas demander.

Il lui rétorque qu’il n’est pas valable le week-end. J’imagine à la demande de Michel Drucker toujours soucieux de maximiser l’audience de son Vivement Dimanche.

Elle fouille dans son porte-monnaie, puis demande s’il y a un cinéma pas loin qui fait des places moins chères…

J’interviens alors en demandant si je peux, sur ma carte, prendre une place pour la dame qu’elle me remboursera ensuite. Et je vous confesse que je me suis dit : « Je vais lui faire à 10 balles, c’est toujours ça de pris ».

Rien que pour cette mauvaise pensée, j’irai en Enfer.

Son visage s’illumine et elle me dit : « C’est tellement gentil jeune homme ».

Et je peux vous dire que moi qui depuis longtemps n’entend plus que des « Monsieur », un « Jeune homme », c’est précieux.

Au final, nous avons quand même pu voir nos films, mais alors que j’entends les professionnels de la profession se plaindre de la désertion des cinémas, je rappelle qu’un abonnement à une plateforme coûte le prix d’une ou deux places - et qu’à trop vouloir nous vider les poches, on finit par vider les salles.

Vive le cinéma !