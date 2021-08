Pour Thomas Croisière, les vacances ont été beaucoup trop courtes. A tel point qu'à peine de retour au travail, il songe déjà à repartir...

Chers auditeurs, j’espère qu’en ce 22 août, vous n’avez pas fait la même erreur que moi et que vous êtes toujours en vacances. Si vous êtes déjà sur la route des retours, Croisière Futé vous recommande de faire immédiatement demi-tour car revenir de vacances n’a aucun intérêt.

Déjà étymologiquement :

- Vacances provient du latin vacare : « être libre ».

- Tandis que « travail » viendrait de « tripalium », un instrument de torture composé de 3 pieux. Mais attention pas le pieu synonyme de plumard, non le pieu qui sert par exemple à l’empalement, ce supplice qui débute si bien et finit si mal.

Et vous allez me dire Laetitia : c’est un peu facile de vous réfugier derrière l’étymologie des mots pour échafauder des théories qui peuvent gravement mettre en péril notre économie.

Sachez cher chantre de la pensée Macronienne qu’en été, la productivité des salariés baisse de 20% tandis que leur niveau de distraction augmente de 45%. Donc cessez de saloper votre boulot et ne faîtes rien.

Attendez l’automne pour vous y remettre. C’est pile poil dans un mois et constatez comment déjà vous vous sentez mieux en sachant que vous avez encore un mois de vacances.

Ne pensez plus court terme, projetez-vous long terme : un salarié reposé et détendu est bien plus efficace qu’un salarié fatigué.

Par ailleurs, les vacances permettent de développer de nouvelles compétences et savoir-faire très utiles sur l’espace professionnel. Par exemple, rien de tel qu’une petite pétanque en triplette pour développer son sens du collectif.

En sus, le repos favorise la créativité et l’imagination et c’est vrai que, sur la plage, reposé, en regardant tous ces corps moites et bronzés, beaucoup d’idées me venaient spontanément.

Je ne sais pas combien de vacances vous prîtes Laetitia - sans doute pas assez - mais il est scientifiquement prouvé que notre cerveau a besoin d’un minimum de 8 jours de congés consécutifs pour déconnecter du travail et intégrer qu’il est en vacances. J’ai mis un peu plus de temps car j’ai le cerveau lent, mais c’est très pratique les jours de vent.

La deuxième semaine est celle du repos quant à la troisième, c’est celle où l’on commence réellement à profiter et à beugler après le troisième cubi de rosé : « L’été sera chaud, l’été sera chaud, dans les tee-shirts, dans les maillots ».

Vous vous souvenez Laetitia ? Eric Charden… Le tube de votre été 79. A l’époque, vous passiez en CE1 et profitiez de deux mois de vacances et vous aviez l’air beaucoup plus reposé qu’aujourd’hui. CQFD.

Statistiquement, si vous avez pris moins de 21 jours de congés cette année, vous augmentez de 37% votre risque de décéder prématurément.

Restez en vacances, il en va de votre santé ! Il en va aussi de votre argent, car les salariés qui prennent le plus de congés sont ceux qui ont été le plus souvent augmentés ces 3 dernières années. Vos chances de promotion croissent même de 6,5%.

Laetitia, il est 8h58. Dans 2 minutes, on a fini de bosser. Un train part de Montparnasse à 9h45, direction Arcachon, on repart en vacances ? Si vous ne le faîtes pour nous, faîtes-le au moins pour sauver la France.

Vive la République et vive les vacances.