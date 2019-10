Je ne vous l'apprends pas en ce moment, ça brûle un peu partout. Ça a brûlé à Rouen avec Lubrizol, ça a AUSSI brûlé dans une usine de Villeurbanne qui stockait des batteries de lithium (très bonne nouvelle). Ça brûle aussi dans le slip de Christophe Castaner depuis l'attentat à la Préfecture.

Surtout j'imagine pour ceux qui avaient chopé un rhume juste avant l'incendie. Eux doivent être dans le flou total. Ils ne savent pas s'ils toussent à cause de fumées toxiques ou à cause du rhume : on n'y pense pas mais ça ne doit pas être simple.