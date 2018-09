Après le calendrier révolutionnaire, le calendrier grégorien, voici le calendrier Zemmourien. Thomas VDB revient sur l'incident survenu sur le plateau de "Salut les terriens" entre Hapsatou Sy et Eric Zemmour

"A chaque fois on croit qu'il ne pourra pas aller plus loin et à chaque fois il se surpasse. [...]

Je ne sais pas si Eric zemour se rend compte de l'humiliation qu'il a fait subir à Hapsatou Sy. Je ne parle pas seulement des personnes françaises qui porte un prénom étranger, mais surtout à tous les hommes qui s'appèlent Eric. [...]

Pour sa démonstration il a choisit le prénom Corinne. Il aurait pu choisir autre chose qu'un prénom de standardiste des années 70. Zizi, comme Zizi jeanmaire, c'était plus cool quand même.

Le pire c'est que selon Eric Zemour, il faut avoir un prénom du calendrier... sauf que Corinne, elle n'est pas dans le calendrier. Il n'y a pas eu de Sainte Corinne !"

