7, ça tombe bien c’est mon chiffre porte bonheur. Y avait les 7 merveilles du Monde, les 7 pêchés capitaux. Maintenant y a les 7 degrés de l’apocalypse.

Des mauvaises nouvelles, il y en a de plus en plus, et elles sont toujours de pire en pire ! Alors que les bonnes nouvelles, il n'y en a pas plus, et quand il y en a, elles ne sont jamais de mieux en mieux !