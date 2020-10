Thomas VDB se sent débordé par l'actualité...

Je voulais parler de ce qui a été clairement l’ÉVÉNEMENT internet de la semaine, c’est un petit bonheur, c’est une mignardise d’internet c’est le préfet de la région Centre Val de Loire qui parle du couvre feu sur France 3 région : « EN REVANCHE ON FAIT PLUS LA FÊTE, LA BAMBOCHE C’EST TERMINÉ » Non mais « La Bamboche ! ». Non mais cette phrase ! Le choix des mots ! « la bamboche c’est ... » J’ai cru entendre mon père quand il recevait mon bulletin de notes « Thomas je sais pas si t’as regardé ton bulletin mais là on se met au boulot on arrête la bamboche !! »

Le gars qui nous dit « stop la bamboche » comme ça on se dit pas qu’il nous prive de liberté, nous on rigole ! mais si tu sors de chez toi après 21h tu peux aller en PRISON...

Déjà que moi ça fait six mois que j’ai l’impression qu’on est tous dans une partie géante de Jacadi ! JACADI confinez (on confine) JACADI gestes barrières (on fait les getes barrières) Partez en vacances de la toussaint (on part en vacances) JACADI couvre feu … – Bah vous aviez dit qu’on pouvait partir à la Toussaint !!! ON N’AVAIT PAS DIT « JACADI » !!