Comme chacun sait j’ai une grande passion de l’automobile, j’adore faire ronronner le moteur de mon automobile : je vais donc parler des SUV.

Aujourd’hui, on dit plus 4x4, on appelle ça SUV : c’est un acronyme anglais qui signifie : “Sport Utility Vehicle” c'est-à-dire un véhicule utile pour faire du sport.

Et c’est vrai que pour ça ils sont pratiques ! Il y a de la place dedans ! On peut à l’aise installer une table de ping-pong dedans. Et il y en a de plus en plus partout, à la campagne comme en ville.

Les gens craquent complètement pour les SUV : ils en sont raides dingues ! Ils sont croque love des SUV.

J’ai des chiffres : en 2010 il y en avait 35 millions dans le monde, aujourd’hui y’en a 200 millions !!

Et c’est incroyable parce que ces chiffres, on dirait ceux des abeilles mais en inversé… C’est une incroyable prolifération. Et c’est vrai que c’est bizarre de rouler en SUV quand on habite en France, là où les routes sont quand même praticables !