Cette semaine c’est le démarrage de la Cop 26 ! C’est Top la cop ! C’est un peu le 31 décembre des chefs d’Etat ! Ils se réunissent, ils prennent plein de bonnes résolutions et ça tient environ deux semaines.

Thomas VDB © Radio France

Le but de la COP 26, c’est de respecter les promesses faites à Paris y a 6 ans, et pour le moment, aucun pays n’a respecté les engagements, sauf un : le Bhoutan ! le seul pays qui a un bilan carbone négatif !

C’est un peu comme si y a 6 ans tous les pays avaient décidé d’organiser une soirée déguisée, et qu’entretemps ils s’étaient démotivés !

"wof j’irai en jean”

Tous les pays, sauf le Bhoutan ! Le Bhoutan il s’est plié en 4 pour respecter le truc qu’ils avaient dit qu’ils allaient faire ! Il est allé s’acheter du papier crépon ! Et là il va arriver en mousquetaire :

“Un pour tous, et tous pour un”

les autres pays : - “oh ta gueule”

- “bah les gars c’est pas ce qu’on avait dit ?”

les autres “baaah on l’avait dit … sans le dire!!!”

-… mais prévenez les mecs j’ai l’air con là

Quoiqu’il en soit, le mois dernier l’entreprise Total a été félicitée par l’ONU pour les efforts qu’elle s’engage à faire en matière d’environnement … parce que c’est une entreprise qui s’est engagée à changer.

C’est une promesse, parce qu’aujourd’hui on ne félicite plus les actions, mais les promesses

"Yes, ça c'est une belle promesse !”

Même si c’est bien les promesses!, mais si y a pas quelqu'un pour surveiller qu’elles soient respectées, vu l’enjeu ça semble un peu risqué … c’est comme si tu laissais une dernière chance à Marc Dutroux en le lâchant devant une crèche, après l’avoir fait jurer qu’il allait changer

“Marc, tu le jures hein?”

Je dis ça parce que je suis tombé sur un numéro de Ouest France avec un article où ils expliquent que Total fait une installation de 400 (!) forages dans une réserve naturelle en Ouganda, et elle va générer 33 millions de tonnes de CO2 par an. Je me suis dit “Hou ça c’est un numéro de Ouest France qui doit au moins dater de 1996 !” mais il date du mois dernier !! (le même mois que les félicitations de l’ONU)

(J’ai une pensée pour les auditeurs qui viennent de laisser leur enfant à la crèche, d’un coup)

En plus, un rapport vient de sortir disant qu’il y a 50 ans, Total savait exactement les bouleversements climatiques qu’ils allaient contribuer à déclencher.

Alors on le savait déjà qu’ils étaient au courant. Mais apparemment ils étaient encore plus au courant que ce qu’on pensait ! On pensait qu’ils étaient très sournois mais on se trompait ! (en fait, ils étaient très très très sournois !)

C’est fou ! Depuis 1971 chez Total, ils savent exactement ce qu’il va se passer ! Quand tu vois combien avec l’aide de la science, l’homme pouvait prédire l'avenir avec autant de précision, tu te dis qu’il aurait pu accomplir de grandes choses !

C’est ça qui est frustrant : tous les scientifiques qui ont fait des rapports à Total à l’époque (en disant “franchement si on continue comme ça les mecs : c’est mort”), ils ont aussi dit “mais bonne nouvelle on a la solution !!!”

Total ils ont dit “Super!!” (parce qu’ils ont un vocabulaire qui est toujours adapté à leur ligne éditoriale). Ils ont dit « c’est quoi la solution ? »

Les scientifiques : « déjà les hydrocarbures faudrait les laisser dans le sol”

TOTAL ont dit “OK … maiiiiis trouvez autre chose, OK?!

"Sortez-nous de là mais d’une autre façon. Et quand vous avez la solution, appelez nous à ce numéro (ça c’est l’indicatif ougandais)”