Ce matin, Tom Villa tente de remettre le prix du pourcentage de la semaine...

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui, c’est le prix du…

C’est le prix du pourcentage de la semaine ! Dans cette catégorie, les nommés sont…

- 1ers nommés : 71% des français favorables à un report des élections régionales et départementales. 71%… En sachant qu’aux dernières régionales il y a eu 50% d’abstention ! Du coup ça fait 20% de faux-culs qui se prononcent pour le report mais qui de toute façon n’iront pas voter.

- 2ème nommés : 73% du contenu anti-vaccins qui circule sur Facebook a été rédigé par seulement 12 personnes ! Alors 12 ça peut paraître peu, et en même temps, ça fait toujours 10 personnes de plus qu’au Parti de Dupont Aignan !

- 3ème nommée : la cote de popularité de Jean Castex qui n’arrête pas de baisser ! Avec 34% d’opinion favorable, alors qu'Edouard Philippe est actuellement à 45% ! Comme quoi finalement, les politiques, on les aime bien quand on ne les voit plus !

Et le grand gagnant dans la catégorie du pourcentage de la semaine… Les Anti-vaccins !

Je résume : une étude vient de révéler que les ¾ des publications anti-vaccins de Facebook viennent uniquement de 12 comptes, il suffit de 12 comptes pour faire circuler de fausses informations à des millions de personnes…

C’est étonnant parce qu’à chaque fois qu’il y a un article qui sort sur Facebook, c’est pour nous annoncer que le réseau est à l’origine d’un truc dégueulasse, il n'y a jamais un article sur « Facebook a permis de trouver le vaccin contre le cancer », « Facebook a permis de sauver les abeilles bleu du Paraguay » ou encore « Grâce à un sondage, Facebook a réussit à résoudre le conflit Israélo-Palestinien »…

