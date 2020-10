Aujourd'hui, Tom veut remettre le prix du meilleur costume...

Dans la catégorie du meilleur costume de la semaine, les nommés sont…

- 1er nommé, François Cluzet qui a taillé un très beau costume à Jean-Marie Bigard et lui a décerné le prix du Roi des Beaufs… François Cluzet à retrouver dans Les petits mouchoirs 3 : « Le cerveau de Jean-Marie est à la cave entre les huîtres et le vin blanc »

- 2ème nommé dans la catégorie du meilleur costume : Nicolas Bedos pour son merveilleux tweet anti-masques : « Vivons, quitte à en mourir ». Nicolas Bedos à retrouver dans son film « La Belle Epoque 2, oui on mourait à 32 ans, mais qu’est-ce qu’on rigolait ! »

- 3ème nommé, le costume de pilote d’avion de chasse, pour cet avion qui a passé le mur du son, et produit un Bang Supersonique au-dessus de l’Ile de France. Pour le film « Non c’est pas une bombe, c’est Roger qui a passé la 5ème du Rafale ! »

- Et 4ème et dernier nommé... Donald Trump et Joe Biden ex aequo pour leur sublime costume de clown après leur magnifique 1er débat dans le film « Les Vieux du Muppet Show, le retour ! »

Et le grand gagnant est... ?

La suite à écouter et à regarder en vidéo !