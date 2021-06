Ce matin, Tom Villa tente de remettre le prix du come-back de la semaine...

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix du come-back de la semaine !

Dans cette catégorie, les nommés sont…

- 1er nommé dans la catégorie du come-back de la semaine : "Mein Kampf" qui ressort en librairie après des années dans une version encadrée et critique de près de 1000 pages… Voilà voilà… C’est con j’avais de très bonnes vannes… En tout cas c’est que m’a dit mon avocat !

- 2ème nommé : Benzema qui a rejoué après cinq ans sous le maillot bleu… Voilà voilà… C’est con, j’avais de très bonnes vannes… En tout cas, c’est que m’a dit Mathieu Valbuena !

- 3ème nommé : le retour du droit d’aller à la plage sans masque dans les Bouches du Rhône. Voilà voilà… C’est con, j’avais de très bonnes vannes… Mais comme j’ai une tournée qui repart et envie de partir en vacance…

- 4ème et dernière nommée : l’équipe de "Friends" qui a fait son grand retour après 17 ans… On a revu les acteurs, ils n'ont pas bougé ! J’avais peur qu’ils aient pris une claque, mais non, ils ont pris un gros coup de boule !

Et le grand gagnant dans la catégorie du come-back de la semaine…

Le retour de "Friends" !

Donc là, je vais parler de "Friends", il n’est pas impossible que je me prenne 2-3 seaux de caca sur les réseaux sociaux ! C’est fou de se dire qu’on peut se faire défoncer parce qu’on va faire des vannes sur une série…

En même temps, il y a plus de fans de "Friends" que de fans de Debout la France...

Déjà je préfère planter le décor… Je n’ai jamais vu "Friends" !

Si, une fois, je vous jure que c’est vrai, j’ai vu un épisode en DivX sur un ordi portable dans un camping ! J’avais 15 ans. L’épisode était en allemand sous-titré en néerlandais ! On était dix autour de l’ordi…

J’ai juste un souvenir d’une soirée beaucoup trop longue pour se prendre au final un râteau !

Donc bref, je ne connais pas "Friends" !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !