Cette semaine, Tom Villa tente de remettre le prix de la phrase la plus con...

Nagui : Chaque vendredi Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix de la phrase la plus con de la semaine ! Dans cette catégorie, les nommés sont…

- 1er nommé : le Président du Comité d’organisation japonais des Jeux Olympiques… Qui a déclaré : « Les jeux Olympique se dérouleront en 2021 quoi qu’il arrive. » Au vu des douze derniers mois, j’aurais fait comme les compagnies d’assurances, j’aurai mis des astérisques...

- 2ème nommé : André Villas-Boas, le tout nouveau ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille qui a déclaré : "Je ne veux rien de l'OM, pas d'argent. Je veux juste partir. » Ah Marseille… Comme chez les Ch’tis, on pleure deux fois, une fois quand on arrive en s’installant, une fois quand on repart en s’enfuyant !

- 3ème nommé : Avi Loeb, directeur du département d'astronomie de l'Université d’Harvard qui vient de déclarer à propos d’un OVNI aperçu en 2017 et qui selon lui serait un objet extraterrestre : « "si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l’humanité ». Oui mais si tu as tort, tu vas passer pour le plus gros gogole de l’humanité !

Et le grand gagnant dans la catégorie de la phrase la plus con de la semaine est… Avi Loeb, qui a vu les extraterrestres !

Je résume l’histoire : en 2017, un OVNI est passé dans notre système solaire et aujourd’hui dans un livre "Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre", qui sort en France ces jours-ci aux éditions du Seuil, ce physicien de l’Université de Harvard affirme qu’il s’agissait d’une sonde extraterrestre… Et là je vois qu’on a évolué en un an parce qu’on ne se moque pas tout de suite de l’info… On fait moins les malins parce qu’il y a un an, si on nous avait dit que le monde resterait enfermé à cause d’un virus chinois ou qu’un mec déguisé en buffle prendrait possession du Capitole… Non seulement on l’aurait pas cru, mais on n’aurait même pas été le voir au cinéma ! Donc, maintenant les extraterrestres, je prends mon temps, j’envisage, je pèse le pour et le contre…Maintenant j’envisage tout, même les choses incroyables : on me dit qu’Emmanuel Macron va opérer un virage social avant les élections, je me dis pourquoi pas, soyons fous !

