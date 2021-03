Ce matin, Tom Villa tente de remettre le prix de la pire note de la semaine

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du …

C’est le prix de la pire note de la semaine ! Dans cette catégorie, les nommés sont…

- 1er nommé : Apple qui vient d’obtenir un indice de « réparabilité » de ses Iphones assez faible de 6 sur 10 en moyenne. De toute façon, les nouveaux Iphones arrivent tellement vite que t’as même pas le temps de casser l’ancien que le nouveau est arrivé !

- 2ème nommé : Gabriel Attal avec sa prédiction « ça devrait aller mieux mi-avril » notée 5 sur 20 par le magazine « Tarot et marc de café. »

- 3ème nommé : la convention citoyenne pour le climat qui a donné un 3,3 sur 10 au gouvernement, en plus comme les stades sont fermés, les ministres ne vont même pas pouvoir se rattraper en sport…

Et le grand gagnant dans la catégorie de la pire note de la semaine : le Gouvernement pour son 3,3 donné par la convention citoyenne !

Je résume l’histoire : la convention citoyenne pour le climat avait été chargée par Emmanuel Macron de faire des propositions pour baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à 1990.

Les 150 membres de cette convention ont noté la façon dont l’Etat à pris en compte ces propositions et la moyenne est de 3,3/10…

3,3 que ça soit sur 10 ou sur 20, la note est pourrie !

Et puis surtout… Elle va dire quoi Brigitte ?

Non mais au-delà de leur différence d’âge, dont on se fout royalement dans cette histoire ! Brigitte c’est une ancienne prof quand même ! Déjà quand ton fils revient avec une sale note tu dois te sentir un peu coupable d’avoir bâclé les devoirs… Mais quand c’est ton mari ? C’est quoi la punition ? Tu manges ta compote et tu es privé de Sarkozy au JT de 20h ?

