Chaque semaine Tom remet son prix de la semaine, aujourd’hui : le prix de la meilleure plateforme pendant le RE-confinement…

Et oui, en 2019, on pouvait encore douter de l’utilité de s’abonner à une plateforme… Aujourd’hui en 2020, la question ne se pose même plus.

Dans la catégorie de la meilleure plateforme pendant le re-confinement, les nommés sont…

1er Nommé : Salto… Non je déconne… Disney , pour sa plateforme familiale de 7 à 77ans, mais bon les 77ans en ce moment ils sont plus en réa que sur Disney.

2ème Nommé : Netflix, pour sa largesse de catalogue et sa passion pour les années 90, si vous aimez, Le Prince de Bel Air, H et Friends, vous allez passer un long et bon re-confinement…

3ème Nommé : Amazon Prime Vidéo.

Si vous aimez regarder la saga Mission Impossible et bien il n’y a que la 3e sur la plateforme… Je vais vous tuer le suspens, mais bon si y en a eu 6, c’est qu’il meurt pas à la fin…

Et puis y a plein de séries bien comme… Et puis des films exclusifs aussi… Qui ont été refusés par le cinéma…

Et le grand gagnant est ? Ah c’est Disney !

Alors Disney ça fait 6 mois que c’est sorti ! C’est GÉ-NIA-L

Enfin c’est génial si vous aimez Disney…

Sinon vous allez quand même un peu vous faire chier !

Vous allez retrouver TOUT le catalogue Disney, j’ai bien dit TOUT !!!

Et parfois avant certains films vous allez vous prendre un petit message d’avertissement !

Ce programme comprend des représentations datées et/ou un traitement négatif des personnes ou des cultures.

Ces stéréotypes étaient déplacés à l’époque et le sont encore aujourd’hui.

Attendez, attendez…

« Ces stéréotypes étaient déplacées à l’époque et le sont encore aujourd’hui. »

Ça veut quand même un peu dire « C’était déplacé à l’époque, mais ça faisait marrer tout le monde, mais aujourd’hui ça fait surtout raciste… »

Mais heureusement Disney a décidé de prendre le problème à bras le corps avec la suite du message !

Ces stéréotypes étaient déplacés à l’époque et le sont encore aujourd’hui. Plutôt que de supprimer, nous tenons à reconnaitre son influence néfaste afin de de ne pas répéter les mêmes erreurs, d’engager le dialogue et de bâtir un avenir plus inclusif, tous ensemble

Mais moi Disney ça a bercé mon enfance… Donc en gros, avec ces panneaux d’avertissement Disney m’annonce que j’ai quand même de la chance de ne pas avoir fini cadre au Rassemblement National ou membre du Klu Kux Klan.

Et puis tu m’étonnes qu’ils peuvent pas supprimer ! Bah s’ils suppriment tous les trucs bizarres du catalogue Disney ! Il va rester 4 films !

Toys Story 1, 2, 3 et 4 ! Voilà c’est tout !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !