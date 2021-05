Ce matin, Tom Villa tente de remettre le prix de l'homme de la semaine...

Nagui : Chaque vendredi Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix de l’homme de la semaine !

Dans cette catégorie les nommés sont…

- 1er nommé : Bill Gates qui divorce de sa femme Melinda pour leur film, « Tu passes trop de temps sur l’ordi chérie ! »

- 2ème nommé : Jean-Michel Blanquer le Ministre de l’éducation qui a décidé qu’entre l’examen et le contrôle continu à l’épreuve de philo, c’est la meilleure note qui serait retenue. Heureusement que c’est une affirmation, parce que si ça avait été un sujet de philo au Bac, j’aurais eu zéro !

- 3ème nommé : Donald Trump qui après Twitter et YouTube, s’est fait dorénavant bannir définitivement de Facebook et d’Instagram. Lui qui voulait interdire Tik Tok aux Etats-Unis, et bah finalement il va devoir se mettre aux choré à la con !

Et le grand gagnant dans la catégorie de l’homme de la semaine : Bill Gates !

C’est marrant parce que quand on entend qu’un couple « divorce », théoriquement le premier truc c’est de se dire : « Oh merde, c’est triste un couple qui se sépare ».

Alors que là quand c’est le divorce des Gates, tu te dis : « Ah ouais, mais qui va récupérer le plus d’argent ?! »

« Putain ils vont devenir les célibataires les plus riches sur Terre, ils vont s’éclater ! »

Bill Gates et Monica Gates ont décidé de divorcer, le plus fou quand on apprend cette nouvelle c’est de réaliser que Bill Gates avait réussi à trouver une femme… Dans les années 80… Quand tu regardes une photo de Bill Gates jeune tu comprends vite qu’il n’est pas devenu milliardaire grâce à une carrière mannequin international. Non mais c’est une note d’espoir pour tous les moches du monde, qui plus est geek !

Geek dans les années 80, c’est comme lépreux au Moyen-Âge ! Quand il y en a un qui te touche, c’est qu’il ne l'a pas fait exprès ! Et ne me dites pas que Bill Gates n’est pas moche ! Il n'est pas moche parce que c’est Bill Gates ! Mais tu prend la gueule de Bill Gates, c’est le dépeceur des Ardennes dans "Faites entrer l’accusé", tu y crois !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !