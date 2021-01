Cette semaine, Tom Villa tente de remettre "le prix de la comédie de la semaine"

Nagui : Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine et aujourd’hui c’est le prix du…

C’est le prix du meilleur film de comédie. Dans cette catégorie, les nommés sont…

1ère nommée : Agnès Buzyn, nommée à l’Organisation Mondiale de la Santé pour son film « Tout est possible ».

2ème nommée : Marlène Schiappa qui aurait fait de la pub sur Instagram pour un lissage brésilien pour son film « CodePromo : Schiappa25 ».

3ème nommé : le comité des 35 français tirés au sort pour réfléchir au plan vaccinal français pour le film « Le Dîner de cons 2 ».

Et le grand gagnant dans la catégorie du meilleur film de comédie de la semaine est… Les 35 français tirés au sort pour parler du vaccin !

Je l’avais dit ou pas ? Le mot de 2021 c’était vaccin !

Là aujourd’hui on a 0,01% de la population qui est vaccinée ! Au classement des nations qui ont vacciné leur concitoyen on doit être 238ème derrière le Kazakhstan, la Syrie et l’Antarctique ! Même l’Andorre ils sont devant nous ! Bon en même temps, ils sont quatre dans le pays, une matinée et c’est torché !

La priorité en France c’est les Ephad, et c’est normal !

Et d’ailleurs, au rythme actuel, je serai vacciné quand je rentrerai en Ephad ! Alors comme plus de la moitié ne voulait pas se faire vacciner, ils ont décidé de tirer au sort 35 français pour se prononcer sur la stratégie vaccinale... Donc 35 français vont être tirés au sort… Déjà première question… Pourquoi ce nombre ? Parce que 35 c’est à la fois pas beaucoup et c’est déjà trop !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !